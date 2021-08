Seniai pažįstami veidai ir kruvinos rankos

Pagrindinis teisėjas

Apie Talibano organizacinę struktūrą nedaug buvo žinoma net ir tuo laikotarpiu, kai jie šeimininkavo Afganistane 1996–2001 m. 2016-aisiais JAV kariniam dronui sunaikinus mulą Mansurą Achtarą, jo aukščiausiuoju vadu laikomas Haibatullah Achundzada. Iki tol ypatingais pasiekimais neišsiskyrusio dvasininko, o ne pripažinto karo vado paskyrimas buvo ženklas, kad talibai nori suvienyti susiskaldžiusią organizaciją ir tam bando pasitelkti ideologiją.

Po M.Achtaro mirties paaiškėjo, kad talibai ilgus metus slėpė judėjimo įkūrėjo mulos Omaro mirtį. H.Achundzada sulaukė ir "Al-Qaida" pripažinimo – pastarosios lyderis Aimanas al-Sawahiri pavadino H.Achundzadą tikinčiųjų emyru.

Per pirmąją Talibano "kadenciją", kai Afganistane buvo taikomos viduramžius menančios bausmės, tokios kaip tariamai neištikimų moterų užmėtymas akmenimis, viešas galūnių kapojimas už vagystes, H.Achundzada buvo pagrindinis teisėjas. Be to, jis buvo vienas aršiausių idėjos sunaikinti UNESCO paveldą – Bamijane, kalno šlaite VI a. iškaltas iki tol didžiausias pasaulyje Budos statulas – šalininkų.

Smogikų vadovas

Kitas aukštas talibų veikėjas – žinomo džichadisto Jalaluddin Haqqani sūnus – Sirajuddin Haqqani, einantis organizacijos vicepirmininko pareigas ir vadovaujantis savižudžių išpuoliais pagarsėjusiam Haqqani tinklui.

Šis tinklas laikomas atsakingu už išpuolius Kabule, per kuriuos buvo nužudyta daug politinės valdžios atstovų, ir kuris buvi pagrobęs ne vieną vakarietį. Haqqani tinklo smogikai išsiskiria ir kovos taktiniais gebėjimais, ir įtaka politikai (ypač – kalnuotuose Afganistano rytuose).

S.Haqqanis yra atsakingas už 2008 m. sausį įvykusią ataką prieš viešbutį "Serena" Kabule, per kurį žuvo šeši žmonės, jo organizacija tais pačiais metais pasikėsino į tuometį Afganistano prezidentą Hamidą Karzajų ir užpuolė vieną pradinę mokyklą, nužudydami ne tik Afganistano karių, bet ir kelis moksleivius. Afganistano slaptoji tarnyba kaltina jį dėl 2017 m. gegužę Kabule įvykdyto sprogimo, per kurį žuvo daugiau kaip 90 žmonių

JAV ne kartą bandė S.Haqqanį sunaikinti, tačiau nesėkmingai.

Teroristų simboliai

Sher Mohammad Abbas Stanikzai – buvęs ankstesnės Talibano vyriausybės viceministras. Po Vakarų sąjungininkų invazijos jis apsigyveno Dohoje ir tapo vienu Talibano politinio biuro vadovų. Jis vadovavo talibų delegacijoms Kinijoje, Indonezijoje, Uzbekistane.

Talibano įkūrėjo mulos Omaro sūnus mula Jakubas nuo 2020-ųjų vadovauja įtakingai organizacijos karinei komisijai, koordinuojančiai didžiulį talibų karo vadų tinklą. Apie jo kompetenciją ir vaidmenį žinoma nedaug, tačiau neabejojama, kad vien dėl vardo jis yra įtakingas asmuo. Kita vertus, kai kurie ekspertai mano, kad jo pareigos yra niekinės ir veikiau simbolinės.

Talibams sugrįžus į valdžią, Vakarų žiniasklaidą pasiekė garso įrašas, kuriame galimai mula Jakubas aiškina talibams, kad šie jokiomis aplinkybėmis nesiveržtų į civilių būstą ir neatitiminėtų iš jų automobilių.

Naujasis šalies vadovas?

Pabėgus išrinktajam Afganistano prezidentui Arshrafui Ghani, talibų užimtos šalies lyderiu pristatomas žmogus, kuris pastarąjį dešimtmetį užsienyje buvo laikomas judėjimo veidu, – Abdul Ghani Baradar Akhundas.

Kandahare, Talibano tėvonijoje, užaugęs puštunas ginklą į rankas paėmė dar aštuntąjį dešimtmetį sovietų invazijos metu ir kovojo petys į petį su mula Omaru. Pasibaigus sovietų invazijai, įpusėjus Afganistano pilietiniam karui, jiedu ir įkūrė Talibaną. 1996–2001 m. jis ėjo įvairias pareigas talibų struktūrose: buvo Herato ir Nimrozo provincijų gubernatoriumi, vadovavo Vakarų Afganistano kariniam korpusui. Skirtingi šaltiniai jį laikė Kabulo karinio korpuso štabo viršininko pavaduotoju ir vadu bei talibų gynybos ministro pavaduotoju.

Prasidėjus JAV vadovaujamai misijai, mula Baradaras, kaip jį vadina talibai, t.y. broliu, tapo Talibano karinio-politinio organo, vadinamo Talibano intelektualiniu centru, "Kveta shura" – Kvetos tarybos – vadovu. Su šia organizacija dėl politinės valdžios pasidalijimo bandė kalbėtis tuometis Afganistano prezidentas Hamidas Karzajus.

2010 m. Baradaras buvo suimtas Pakistane, tačiau 2018 m. paleistas ir išgabentas į Katarą. Ten jis ėmė vadovauti Talibano atstovybei, kuri 2020 m. vasarį ir pasirašė susitarimą su JAV, atstovaujamomis tuometinio prezidento Donaldo Trumpo.

Šiandien kalbėdamas apie talibų pergalę, Baradaras nedemonstravo tokiose situacijose islamistams būdingos euforijos, rinkosi atsargius žodžius. Operacijos užimant Kabulą sėkmę jis pavadino netikėta ir ragino padėkoti Dievui už "pergalę, kuri neturi lygių pasaulio istorijoje".

Iš Baradaro kelionių geografijos galima spręsti apie Talibano ryšius su užsienio valstybėmis. Jis ne kartą lankėsi Islamabade, Teherane, neseniai – ir Pekine.