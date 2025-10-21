Saugumo tarnyba sužlugdė Kremliaus planą

Kaip pranešė SBU, panaudojus kompleksines priemones Kyjivo, Čerkasų, Odesos, Charkivo, Nikolajevo, Ivano Frankivsko, Černivcių ir Užkarpatės regionuose buvo demaskuoti aštuoni okupantų pakalikai.
Šių asmenų užduotis buvo savo regionuose sukurti Sovietų Sąjungos šalininkų kuopeles ir vėliau panaudoti šį branduolį padėčiai Ukrainoje destabilizuoti.
„Nustatyta, kad jie veikė prižiūrimi Sankt Peterburge įsikūrusio Karinio jūrų laivyno akademijos katedros dėstytojo“, – teigė Ukrainos pareigūnai.
Įtariamieji sukūrė savo „Telegram“ ir „TikTok“ kanalus, per kuriuos ieškojo bendraminčių, norinčių prisijungti prie vadinamojo „Ukrainos SSR organizacinio komiteto“.
Taip pat, naudodamiesi internetinėmis platformomis, jie skleidė sovietinius simbolius, agitavo kurti partines kuopeles ir ragino ignoruoti Ukrainos įstatymus.
Tyrimo metu paaiškėjo, kad kaltinamieji buvo ideologiniai rašizmo šalininkai, tikėję visiška Ukrainos okupacija.
Saugumo tarnybos inicijuota lingvistinė ekspertizė patvirtino nusikalstamų veiksmų, kuriais buvo siekiama destabilizuoti socialinę ir politinę padėtį Ukrainoje, faktus.
Kratų metu kaltinamųjų namuose buvo konfiskuoti išmanieji telefonai ir kompiuterinė įranga, kurią jie naudojo Kremliaus propagandai skleisti.
Kaip skelbė Ukrainos teisėsauga, vadovaujantis surinktais įrodymais, aštuoniems priešiško pogrindžio organizatoriams gresia iki 10 metų laisvės atėmimo bausmė su turto konfiskavimu.