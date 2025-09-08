Per šaudymą Rytų Jeruzalėje žuvusiųjų skaičius padidėjo iki šešių

Izraelio skubios pagalbos tarnyba „Magen David Adom“ (MDA) anksčiau skelbė apie penkis žuvusiuosius.
Policija pranešė, kad užpuolikai šaudė į autobusų stotelėje stovėjusius žmones.
Užpuolikus nušovė vienas saugumo pareigūnas ir civilis, buvę įvykio vietoje, sakoma policijos pranešime.
Ataka priešpiet įvykdyta Ramoto sankryžoje Yigalo Yadino (Jigalo Jadino) gatvėje, anksčiau skelbė MDA. Tai svarbi sankryža prie šiaurinio įvažiavimo į Jeruzalę, esanti kelyje į žydų naujasėdijas Rytų Jeruzalėje.
Per išpuolį buvo sužeista apie 15 žmonių, teigiama MDA pareiškime.
Anot MDA, tarp žuvusiųjų yra „maždaug 50 metų amžiaus vyras ir trys maždaug 30 metų amžiaus vyrai“.
Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) gyrė užpuoliką nukovusį karį, kuris priklausė naujai suformuotam ultraortodoksų karių daliniui.
Kaip sakoma pareiškimuose, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) „griežtai pasmerkė teroristinį išpuolį“, o Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulis (Johanas Vadefulis) jį apibūdino kaip „bailų“.
Europos Sąjunga (ES) taip pat pasmerkė šaudymą ir pareiškė, kad „tai rodo, kokios būtinos ir itin svarbios yra paliaubos“, Izraeliui tęsiant karą Gazos Ruože.
„Civilių gyventojai abiejose pusėse, tiek palestiniečiai, tiek izraeliečiai, kentėjo per ilgai ir per daug. Ir tai turi baigtis dabar, pats laikas nutraukti šį smurto ciklą“, – teigė ES atstovas spaudai Anouaras El Anouni (Anuaras Anunis).
Islamistų grupuotė „Hamas“, jau beveik dvejus metus kariaujanti su Izraeliu Gazos Ruože, sveikino išpuolį ir teigė, kad jį įvykdė du palestiniečių kovotojai.
„Pareiškiame, kad ši operacija yra natūralus atsakas į okupacijos (Izraelio) nusikaltimus ir genocidą prieš mūsų žmones“, – sakoma „Hamas“ pareiškime.
Tai vienas kruviniausių tokio pobūdžio išpuolių nuo karo Gazos Ruože pradžios.
(be temos)
(be temos)