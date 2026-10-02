 Sankt Peterburgo centre kilo didžiulis gaisras

Sankt Peterburgo centre kilo didžiulis gaisras

Liepsnojo istorinė vila
2026-10-02 11:20
Marius Jakštas (ELTA)

Sankt Peterburgo centre, netoli Šv. Izaoko soboro esančioje istorinėje Millerio viloje kilo didelis gaisras, ketvirtadienio vakarą, remdamasi leidiniu „Fontanka“, pranešė „Meduza“.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Sankt Peterburgo centre kilo didžiulis gaisras</span>
Sankt Peterburgo centre kilo didžiulis gaisras / Soc. tinklų nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Gaisrui iš pradžių buvo suteiktas antrasis sudėtingumo lygis. Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos duomenimis, gaisras išplito daugiau kaip 2 tūkst. kv. metrų plote. Gaisro sudėtingumo lygis vėliau padidintas iki trečiojo. Gaisrą gesino iš viso 125 ugniagesiai, buvo pasitelkti 25 technikos vienetai.

Apie nukentėjusiuosius nepranešama.

Millerio vila pastatyta XIX a. ir, pasak „Meduza“, yra regioninės reikšmės architektūros paminklas. Jos fasadai suprojektuoti eklektiniu stiliumi su italų renesanso elementais ir išlaikė savo išvaizdą nuo 1879 m. atliktos rekonstrukcijos.

2026 m. pradžioje nekilnojamojo turto plėtros bendrovė TAS gavo 768 mln. rublių paskolą vilai restauruoti. Ją buvo planuojama pertvarkyti į prestižinių apartamentų pastatą.

Šiame straipsnyje:
gaisras Sankt Peterburge

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų