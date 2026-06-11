Šaltinis Irano žiniasklaidai: Teheranas dar nepatvirtino susitarimo su JAV teksto

„Nepatvirtintas joks pradinio susitarimo memorandumo su Jungtinėmis Valstijomis tekstas“, – teigė „Fars“, remdamasi, anot agentūros, informuotu šaltiniu, artimu Irano derybų komandai.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau pareiškė, kad atšaukė planuotus smūgius Iranui ir užsiminė apie galimo susitarimo su Teheranu pasirašymą.
Irano naujienų agentūra „Tasnim“ atmetė D. Trumpo pareiškimą, teigdama, kad JAV prezidentas ir anksčiau yra padaręs panašių pareiškimų, nedavusių jokių rezultatų.
„Kol Iranas nepaskelbs apie galimą susitarimą, bet kokios žinios iš Trumpo šia tema turėtų būti vertinamos kaip ir ankstesnės jo žinutės“, – sakoma agentūros pranešime.
Teheranas ir Vašingtonas keičiasi pasiūlymais, kaip užbaigti karą, prasidėjusį vasario 28 d. ir apėmusį Artimuosius Rytus.
Pastarosiomis dienomis abi šalys vis dažniau apsikeičia ugnimi, nepaisant trapių paliaubų, galiojančių nuo balandžio 8 dienos.
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