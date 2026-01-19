Ryklys Sidnėjuje užpuolė banglentininką – tai jau trečias toks užpuolimas per dvi dienas

Policijos teigimu, banglentininkas, kuriam, kaip manoma, yra 20 metų, po šiauriniame Sidnėjaus paplūdimyje įvykusio antpuolio buvo paguldytas į ligoninę kritinės būklės su sunkiomis kojų traumomis.
„Vyriškį iš vandens ištraukė netoliese buvę visuomenės nariai, kurie dar iki atvykstant greitosios pagalbos tarnyboms pradėjo teikti pirmąją pagalbą“, – teigiama Naujojo Pietų Velso valstijos policijos pranešime.
Visi šiauriniai Sidnėjaus paplūdimiai šiuo metu yra uždaryti iki atskiro pranešimo.
Šis užpuolimas įvyko Menlio priemiesčio Nort Steino paplūdimyje, o prieš keletą valandų iki šio incidento už maždaug 4 kilometrų šiauriau nuo tos vietos ryklys iškando didelį gabalą kito jauno banglentininko lentos.
Tas banglentininkas – kaip pranešama, maždaug 11 metų berniukas, – per aną incidentą nenukentėjo, tačiau paplūdimys buvo nedelsiant uždarytas.
Sekmadienį didžiulis ryklys apkandžiojo kojas dvylikamečiui berniukui, kai jis su draugais žaidė Sidnėjaus uosto paplūdimyje. Dėl to berniukas atsidūrė ligoninėje, kur vyksta kova dėl jo gyvybės.
Policijos teigimu, plėšrūnas berniuką užpuolė, kai šis su draugais šokinėjo nuo šešių metrų aukščio uolos į vandenį prie Ryklių paplūdimio rytiniame Vokliūso priemiestyje.
„Kai atvyko policija, vaizdas buvo siaubingas. Manome, kad berniuko apatines galūnes greičiausiai apkandžiojo bukasnukis ryklys“, – sakė Naujojo Pietų Velso jūrų policijos vadas Josephas McNulty‘is.
„Dabar vyksta kova dėl to berniuko gyvybės“, – pirmadienį kalbėdamas su žurnalistais sakė jis.
Duomenų bazėje apie šių plėšrūnų susidūrimus su žmonėmis matyti, kad nuo 1791 m. Australijoje užregistruota daugiau nei 1 280 su rykliais susijusių incidentų, iš kurių daugiau nei 250 baigėsi mirtimi.
Mokslininkai teigia, kad prie užpuolimų skaičiaus augimo gali prisidėti vis labiau perpildyti vandenys ir kylanti vandenynų temperatūra, kuri, atrodo, daro įtaką ryklių migracijos modeliams, nors dėl pernelyg intensyvios žvejybos kai kurios ryklių rūšys nyksta.
Rugsėjo mėnesį populiariajame Sidnėjaus šiaurės pakrantės paplūdimyje didysis baltasis ryklys užpuolė ir sudraskė vyrą. Po dviejų mėnesių bukasnukis ryklys sudraskė moterį, besimaudžiusią atokiame paplūdimyje į šiaurę nuo Sidnėjaus.
