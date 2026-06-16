Rusų apgadintos Kyjivo katedros atstatymas gali trukti dvejus metus

„Mūsų ekspertų vertinimu, jei viskas vyks sklandžiai, atstatymo ir renovacijos darbai gali trukti apie dvejus metus“, – žurnalistams per spaudos konferenciją įvykio vietoje sakė Maksymas Ostapenka.
Rusija pirmadienio naktį surengė raketų ir dronų ataką prieš kelis didžiuosius Ukrainos miestus, per kurią užsiliepsnojo į UNESCO paveldo sąrašą įtrauktas Kyjivo Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų soboras, visoje šalyje žuvo 11 žmonių.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad du Rusijos dronai tyčia taikėsi į Kyjivo vienuolynų kvartalą per masinę naktinę ataką.