 Rusų apgadintos Kyjivo katedros atstatymas gali trukti dvejus metus

Rusų apgadintos Kyjivo katedros atstatymas gali trukti dvejus metus

2026-06-16 15:41
BNS inf.

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų soboro ir jį supančio vienuolyno komplekso, apgadintų per Rusijos ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjivą, atstatymas gali trukti apie dvejus metus, antradienį pranešė komplekso direktorius.

<span>Rusų apgadintos Kyjivo katedros atstatymas gali trukti dvejus metus</span>
Rusų apgadintos Kyjivo katedros atstatymas gali trukti dvejus metus / Scanpix nuotr.

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„Mūsų ekspertų vertinimu, jei viskas vyks sklandžiai, atstatymo ir renovacijos darbai gali trukti apie dvejus metus“, – žurnalistams per spaudos konferenciją įvykio vietoje sakė Maksymas Ostapenka.

Rusija pirmadienio naktį surengė raketų ir dronų ataką prieš kelis didžiuosius Ukrainos miestus, per kurią užsiliepsnojo į UNESCO paveldo sąrašą įtrauktas Kyjivo Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų soboras, visoje šalyje žuvo 11 žmonių.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad du Rusijos dronai tyčia taikėsi į Kyjivo vienuolynų kvartalą per masinę naktinę ataką.

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