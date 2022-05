Rusiškų dujų srautas per Ukrainą į Europą mažėja, sustabdžius vieną dujotiekio šaką

Trečiadienį Kijevas pareiškė , kad Rusija sustabdė dujų tiekimą per pagrindinį tranzito mazgą Ukrainos rytuose, stiprėjant nuogąstavimams, kad Maskvos invazija gali dar labiau pagilinti energetikos krizę Europoje.

Ukrainos magistralinių dujotiekių operatorė GTSOU nurodė, kad Kremliaus kontroliuojamas „Gazprom“ sustabdė dujų tiekimą per Sochranivkos tranzito punktą, kurio apimtys sudarė trečdalį viso rusiškų dujų srauto per Ukrainą į Europą.

„Gazprom“ užsuko čiaupą Sochranivkoje“, – teigiama GTSOU pranešime.

Ji taip pat skelbia, kad „Gazprom“ nukreipė dujas, skirtas tranzitui per Ukrainą, į prorusiškus separatistinius regionus Ukrainos rytuose, bet 15 proc. padidino tiekimo apimtis per Sudžą, kurių, anot pranešimo, vis tiek nepakanka, kad būtų kompensuotas sustabdymas per Sochranivką.

Antradienio pavakarę GTSOU įspėjo, kad nuo trečiadienio bus sustabdytas dujų tranzitas per vieną pumpavimo stotį rytinėje Luhansko srityje, nes šią teritoriją užėmusių Rusijos pajėgų kišimasis į technologinius procesus, įskaitant „nesankcionuotą dujų nuleidimą iš tranzito srauto“, sukėlė „pavojų visos Ukrainos dujų transporto sistemos stabilumui ir saugumui“.

Ukrainos įmonė šiuos įvykius prilygino „force majeure aplinkybėms, dėl kurių tampa neįmanomas tolesnis dujų transportavimas“ per Sochranivkos dujų kiekio matavimo stotį ir Novopskovo kompresorių stotį prie sienos su Rusija, kurios yra okupuotoje teritorijoje.

GTSOU žadėjo laikinai nukreipti visą tiekimą per kitą sienos kirtimo punktą, kad „visiškai įvykdytų savo tranzito įsipareigojimus partneriams Europoje“.

Tačiau trečiadienį bendrovės paskelbti duomenys parodė, kad trečiadienį, palyginti su antradieniu, visas dujų tranzitas per Ukrainą gali sumažėti 18 proc., arba 16 mln. kubinių metrų.

Tai politinis žaidimas iš jų pusės. Jie bandys mus parodyti kaip neatsakingus, tačiau yra visiškai priešingai.

Tuo tarpu Rusijos dujų monopolininkas „Gazprom“ pareiškė, kad Ukrainos operatorei nebuvo pagrindo skelbti force majeure, ir tvirtino, kad neįmanoma perorientuoti viso srauto.

Valstybinę naujienų agentūrą TASS „Gazprom“ informavo, kad trečiadienį per Ukrainą iš viso bus nukreipta 72 mln. kubinių metrų dujų, palyginti su 95,8 mln. kubinių metrų ankstesnę dieną.

„Tai politinis žaidimas iš jų pusės. Jie bandys mus parodyti kaip neatsakingus, tačiau yra visiškai priešingai“, – sakė Ukrainos valstybinio energetikos holdingo „Naftogaz“ vyriausioji patarėja Svitlana Zališčuk.

Savo ruožtu Vokietijos ekonomikos ministerijos atstovė spaudai patvirtino, kad Berlynas „atidžiai stebi padėtį“, ir sakė, kad „Vokietijos energetinis saugumas šiuo metu ir toliau užtikrinamas“.

Ukraina yra labai svarbus rusiškų dujų tiekimo į Europą maršrutas, ir abi šalys išlaikė srautus net po to, kai Kremlius vasario 24-ąją pasiuntė karius į Ukrainą.

Europos Sąjunga stengiasi sumažinti savo priklausomybę nuo Rusijos energijos išteklių, tačiau kol kas vengia skelbti embargą kai kurioms Bendrijos narėms itin svarbioms rusiškoms gamtinėms dujoms.