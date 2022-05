OGTSU: Ukraina stabdo dujų tranzitą per rytinį regioną

Ukraina jau paskelbė apie sustabdymą trečiadienį, o tai gali turėti neigiamą poveikį dujų tiekimui į Europą. Ukraina priima tik Rusijos energetikos milžinės „Gazprom“ dujų, einančių „Sojuz“ dujotiekiu, užsakymus, pumpuojamus per Rusijos teritorijoje esančią stotį, trečiadienio rytą parodė operatorės OGTSU duomenys. Apie šiuos duomenis pranešė ir Rusijos naujienų agentūros.

Iš pradžių Ukraina nepatvirtino tranzito dalinio sustabdymo.

Duomenys parodė, kad trečiadienį per Ukrainą tranzitu turėtų būti perduota 72 mln. kubinių metrų rusiškų dujų, mažiau nei ankstesnę dieną, kai jų transportuota daugiau nei 88 mln. kubinių metrų. Antradienį Ukraina pareiškė, kad dėl karo turės stabdyti rusiškų dujų tranzitą Luhanske, o tai reiškia, kad per dieną dujų sumažės 32,6 mln. kubinių metrų, arba beveik trečdaliu didžiausio per dieną galimo per Ukrainą transportuoti į Europą kiekio.

Rusijai okupavus regioną tapo neįmanoma pasiekti mazgo Sochranovkoje ir Novopskovo kompresorių stoties. Operatorė tai vadina force majeure atveju. Tačiau „Gazprom“ teigė negavusi „jokių force majeure aplinkybių patvirtinimo“, ir sakė, kad pastarosiomis savaitėmis ukrainiečiai dirbo Sochranovkoje „be trikdžių“.

Ukraina nuolat ragina imtis griežtesnių priemonių prieš Maskvą, tačiau dujų tiekimas kelia susirūpinimą daugeliui Europos šalių, siekiančių ekonomiškai nubausti Rusiją, bet neturinčių alternatyvos Rusijos tiekiamoms dujoms.