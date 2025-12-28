Rusijos pajėgos Ukrainoje per praėjusią parą neteko 1,2 tūkst. karių

Apie tai skelbiama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo „Facebook“ puslapyje.
Rusijos kariuomenė taip pat neteko 11 469 (+5 per pastarąją parą) tankų, 23 831 (+8) šarvuotų kovos mašinų, 35 557 (+15) artilerijos sistemų, 1 581 (+2) daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 1 264 (+0) oro gynybos sistemų, lėktuvų – 434 (+0), sraigtasparnių – 347 (+0), taktinių bepiločių orlaivių – 96 227 (+688), kruizinių raketų – 4 136 (+29), laivų ir (arba) katerių – 28 (+0), povandeninių laivų – 2 (+0), transporto priemonių ir autocisternų – 71 778 (+166), specialiosios įrangos vienetų – 4 029 (+0).
Duomenys nuolat atnaujinami.
Kaip pranešė „Ukrinform“, gruodžio 27 d., iki 22 val., fronto linijoje įvyko 117 kovinių susirėmimų.