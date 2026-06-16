Rusijos karo laivas Lamanšo sąsiauryje paleido įspėjamuosius šūvius į JK jachtą

Incidentas, kuriame dalyvavo Rusijos fregata „Admiral Grigorovič“ ir Jungtinėje Karalystėje registruota jachta, įvyko už maždaug 20 jūrmylių į pietus nuo Vaito salos, šiek tiek už JK teritorinių vandenų ribų, naujienų agentūrai AFP pranešė JK gynybos šaltinis.
Šis naujausias įtampos jūroje tarp Londono ir Maskvos protrūkis įvyko po to, kai JK komandosai sekmadienį toje pačioje Lamanšo sąsiaurio dalyje sulaikė ir išsilaipino įtariamame Rusijos „šešėlinio laivyno“ laive.
Šaudymo incidentas įvyko Rytų Prancūzijoje tęsiantis Didžiojo septyneto (G7) aukščiausiojo lygio susitikimui, kuriame antradienį buvo sutarta didinti spaudimą Rusijai, siekiant užbaigti daugiau nei ketverius metus besitęsiantį karą prieš Ukrainą.
„Po bandymų susisiekti su britų laivu Lamanšo sąsiauryje (fregata) „Grigorovič“ paleido įspėjamuosius šūvius. Jie nebuvo nukreipti į laivą ir jais buvo bandyta užkirsti kelią galimam susidūrimui“, – pranešė JK gynybos ministerija, pateikdama naujausią informaciją apie šį incidentą.
Ministerija pabrėžė, kad tai buvo „atskiras“ incidentas, nesusijęs su Jungtinės Karalystės savaitgalį surengta Rusijos laivo sulaikymo operacija.
Pasak JK gynybos šaltinio, atrodė, kad rusų fregata „plaukė pasroviui, o ne manevravo įjungusi variklius, todėl galėjo jaustis labiau pažeidžiama“.
Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad antradienį, „siekiant atkreipti jachtos įgulos dėmesį, buvo paleistos signalinės raketos ir duoti garso signalai“.
„Nepaisant šių priemonių, laivas tęsė pavojingą artėjimą“, – teigiama Gynybos ministerijos paskelbtame pranešime.
Po to „fregatos vadas nusprendė paleisti įspėjamuosius šūvius laivo kryptimi, naudojant laivo šaulių ginklus“, pridūrė ministerija.
Rusija „rodo dantis“
Steve'as Prestas (Stivas Prestas), tyrimų centro RUSI asocijuotasis mokslinis bendradarbis ir buvęs Britanijos karinio jūrų laivyno komandoras, teigė, kad įspėjamieji šūviai gali reikšti, jog karo laivas „šiek tiek nervinosi“.
„Tačiau atsižvelgiant į tai, kas vyksta su (Rusijos) „tamsiuoju laivynu“, kad karališkieji jūrų pėstininkai sulaikė tą laivą, manau, kad rusai šiuo atveju „rodo dantis“, – pažymėjo S. Prestas rašytiniuose komentaruose, pateiktuose naujienų agentūrai AFP.
Jungtinėje Karalystėje registruota jachta teigė, kad Rusijos laivas įspėjamuosius šūvius paleido iš maždaug 500 jardų (450 metrų) atstumo.
Jachta nepranešė apie sužeistuosius ar apgadinimus ir tęsė kelionę po to, kai ją aplankė iš Britanijos karo laivo „HMS Tyne“ atsiųsta gelbėjimo valtis.
Kaip suprantama, rusų laivą tuo metu stebėjo kitas britų karo laivas, „HMS Mersey“.
JK Karališkasis laivynas pranešė, kad balandžio mėnesį dislokavo kelis patrulinius laivus stebėti fregatos „Grigorovič“, kuri, kaip pranešama, lydi Rusijos „šešėliniam laivynui“ priklausančius tanklaivius – sankcijas pažeidžiančius laivus – per Lamanšo sąsiaurį.
Laivynas pridūrė, kad fregata yra lydėjusi su Rusijos vėliava plaukiojančius laivus, „plaukiančius į Atlanto vandenyną, Viduržemio jūrą ir Baltijos jūrą bei iš jų“.
„Šešėlinio laivyno“ laivo kapitonas
JK ginkluotosios pajėgos sekmadienį perėmė sankcionuotą naftos tanklaivį „Smyrtos“, kuris, kaip teigiama, priklauso Rusijos „šešėliniam“ laivynui. Kyjivas ir Londonas šią operaciją įvertino kaip smūgį Maskvos karo mašinai.
Kaip rodo Gynybos ministerijos paviešinti vaizdo įrašai, JK specialiųjų pajėgų kariai į laivą prie pietinių Anglijos krantų pateko nusileidę lynais iš sraigtasparnio tamsiuoju paros metu. Tai buvo pirmoji tokio pobūdžio JK vadovaujama operacija.
JK prokurorai pirmadienį pateikė kaltinimus sankcijų pažeidimais Indijos piliečiui, vadovavusiam šiam Lamanšo sąsiauryje sulaikytam įtariamam Rusijos „šešėlinio“ laivyno tanklaiviui.
„(...) Indijos piliečiui Ajay Pantui (Adžajui Pantui) buvo pareikšti kaltinimai“, – pirmadienio vakarą pranešė Nacionalinė kovos su nusikaltimais agentūra (NCA).
Jam pateikti kaltinimai dėl sankcijų pažeidimo, nes jis „tiesiogiai arba netiesiogiai tiekė ar gabeno laivu draudžiamą naftą bei jos produktus iš Rusijos į trečiąją šalį 2026-ųjų birželį“.
38-erių vyras antradienį vaizdo ryšiu iš Bornmuto policijos nuovados dalyvavo parengiamajame Sautamptono magistratų teismo posėdyje.
Jis tik patvirtino savo vardą, pavardę ir gimimo datą bei nurodė, kad jo gyvenamoji vieta yra Indijoje. Jis taip pat nepateikė jokios informacijos dėl savo kaltės pripažinimo, o jo advokatas paprašė, kad byla būtų perduota Karališkajam teismui.
A. Pantas buvo paliktas suimtas iki liepos 16 dienos, kai Bornmuto karališkajame teisme vyks posėdis dėl kaltės pripažinimo ir pasirengimo teismo procesui.
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