 Per Rusijos dronų ataką Ukrainos Černihivo srityje žuvo 4 žmonės

2025-10-21 21:13
BNS inf.

 Per Rusijos dronų ataką antradienį šiaurinėje Černihivo srityje žuvo keturi žmonės, pranešė valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba.

Per Rusijos dronų ataką Ukrainos Černihivo srityje žuvo 4 žmonės / AP nuotr.

„Šiandien priešas dronais atakavo Novhorodą-Siverskį. Preliminariais duomenimis, žuvo keturi žmonės, dar 10 buvo sužeisti, įskaitant 10 metų vaiką“, – socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė nepaprastųjų situacijų tarnyba.

