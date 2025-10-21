„Šiandien priešas dronais atakavo Novhorodą-Siverskį. Preliminariais duomenimis, žuvo keturi žmonės, dar 10 buvo sužeisti, įskaitant 10 metų vaiką“, – socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė nepaprastųjų situacijų tarnyba.
Per Rusijos dronų ataką Ukrainos Černihivo srityje žuvo 4 žmonės
2025-10-21 21:13
Per Rusijos dronų ataką antradienį šiaurinėje Černihivo srityje žuvo keturi žmonės, pranešė valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba.
Per Rusijos dronų ataką Ukrainos Černihivo srityje žuvo 4 žmonės / AP nuotr.