Rusijos atakos prieš Kyjivą aukų skaičius padidėjo iki trijų

„Gauta informacija apie trečią auką, žuvusią per šiąnakt įvykdytą Rusijos išpuolį. Nuoširdži užuojauta šeimoms“, – kanale „Telegram“ rašė jis.
T. Tkačenka pridūrė, kad paieškos ir gelbėjimo operacija tęsiama.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, rugsėjo 7 d. naktį Rusija puolė Ukrainą dronais ir kruizinėmis raketomis. Kyjive per šį išpuolį sužeista 20 žmonių.
T. Tkačenka anksčiau pranešė apie dvi aukas, tarp jų – kūdikį.
„Rusai nužudė motiną ir jos trijų mėnesių sūnų, tėvas patyrė sunkius sužalojimus. Kitame devynių aukštų pastate buvo apgadintas trečias aukštas. Čia gelbėtojai išgelbėjo devynis žmones. Darbai tęsiasi visose vietose”, – teigė jis.
Kyjive smogta maždaug dešimčiai vietų. T. Tkačenka patvirtino, kad vyriausybės pastate Pečorų rajone kilo gaisras.
Rusija sekmadienį pareiškė, kad didelio masto naktine ataka, kurios metu buvo smogta ir vyriausybės pastatui Kyjivo centre, taikytasi tik į karinius objektus ir susijusią infrastruktūrą.
Rusijos kariuomenė „smogė Ukrainos karinio pramonės komplekso ir transporto infrastruktūros objektams“, teigiama šalies gynybos ministerijos pareiškime.