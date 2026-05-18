 Rusija raketomis smogė Dnipro miestui, pranešama apie devynis sužeistuosius

Rusija raketomis smogė Dnipro miestui, pranešama apie devynis sužeistuosius

2026-05-18 07:18
Jūras Barauskas (UKRINFORM)

Rusijos pajėgos atakavo Dniprą raketomis – mieste aidėjo oro pavojaus sirenos ir griaudėjo galingi sprogimai.

Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje / Scanpix nuotr.

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Apie tai platformoje „Telegram“ pranešė Dnipropetrovsko regiono karinės administracijos vadovas Oleksandras Hanža.

„Rusai apšaudė Dniprą raketomis. Pirminiais duomenimis, smūgių taikiniu buvo gyvenamasis rajonas“, – rašė jis.

O. Hanža pridūrė, kad per šį antpuolį kilo keletas gaisrų.

„Viename iš pastatų įstrigę žmonės. Avarinės tarnybos jau teikia pagalbą“, – pažymėjo pareigūnas.

Vėliau regiono gubernatorius pranešė, kad sužeisti devyni žmonės.

„Per rusų ataką Dnipre jau sužeista devyni žmonės. Medicininės pagalbos prireikė dešimtmečiui berniukui. Jam ir keturiems suaugusiesiems teikiama ambulatorinė pagalba“, – rašė O. Hanža.

Pasak pareigūno, dar keturi žmonės paguldyti į ligoninę, visų būklė yra vidutinio sunkumo.

Pirmiau buvo pranešta, kad nuo gegužės 17 d. vakaro šį miestą puolė didelis skaičius priešo dronų.

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