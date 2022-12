Rusija praėjusią naktį smogė taikiniams Ukrainos Zaporižios ir Dnipropetrovsko srityse

Per dronų ir raketų S-300 smūgius dviem bendruomenėms Zaporižios rajone buvo sužeisti trys žmonės, savo „Telegram“ kanalu pranešė srities administracijos vadovas Oleksandras Staruchas.

Pasak jo, viename šių kaimų sugriauti du namai, dar aštuoni apgadinti.

„Preliminariai žinoma apie tris sužeistuosius, įskaitant 15 metų mergaitę“, – parašė O. Staruchas.

Kitame kaime sprogus raketai sugriuvo vienas namas, o dar 10 buvo apgadinti, bet žmonės nenukentėjo.

„Aukų ir nuostolių galėjo būti daug daugiau, jei gynybos pajėgos nebūtų numušusios pustuzinio dronų“, – pridūrė jis.

Be to, rusai praėjusią naktį dronais kamikadzėmis, sunkiąja artilerija ir [raketomis] „Uragan“ atakavo Dnipropetrovsko sritį, per platformą „Telegram“ pranešė Dnipropetrovsko srities administracijos vadovas Valentynas Rezničenka.

„Karšta naktis... Kariškiai... numušė visus aštuonis priešo dronus“, – pažymėjo jis. Preliminariais duomenimis, tai buvo iraniečių gamybos dronai „Shahed-136“.

V. Rezničenka taip pat sakė, kad Nikopolio rajonas pergyveno dar vieną sunkią naktį, nes rusai „septyniskart smogė „Uraganais“ ir sunkiosios artilerijos“ sviediniais dviem bendruomenėms – Marhanecio ir Nikopolio, bet žmonės nebuvo sužeisti.

Labiau nukentėjusiame Nikopolyje apgriauta iki dešimties privačių namų, apgadinta ūkinių pastatų, dujų vamzdynų, parduotuvių, biurų, koledžas, pridūrė srities administracijos vadovas.