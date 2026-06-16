 Rusija: įspėjamieji šūviai į jachtą Lamanšo sąsiauryje paleisti dėl jos pavojingo artėjimo

Rusija: įspėjamieji šūviai į jachtą Lamanšo sąsiauryje paleisti dėl jos pavojingo artėjimo

2026-06-16 22:04
BNS inf.

 Rusija antradienį pareiškė, kad vienas iš jos karo laivų įspėjamuosius šūvius į jachtą, plaukiojančią su Britanijos vėliava, Lamanšo sąsiauryje paleido dėl jos „pavojingo artėjimo“.

<span>Rusija: įspėjamieji šūviai į jachtą Lamanšo sąsiauryje paleisti dėl jos pavojingo artėjimo</span>
Rusija: įspėjamieji šūviai į jachtą Lamanšo sąsiauryje paleisti dėl jos pavojingo artėjimo / Reuters nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Siekiant atkreipti jachtos įgulos dėmesį, buvo paleistos signalinės raketos ir duoti garso signalai. Nepaisant šių priemonių, laivas tęsė pavojingą artėjimą“, – teigiama Rusijos gynybos ministerijos paskelbtame pranešime.

Po to „fregatos vadas nusprendė paleisti įspėjamuosius šūvius laivo kryptimi, naudojant laivo šaulių ginklus“, pridūrė ministerija.

Jungtinėje Karalystėje (JK) registruota jachta pranešė, kad jai plaukiant Lamanšo sąsiauryje šiek tiek už Britanijos vandenų ribų Rusijos karo laivas netoli jos paleido „įspėjamuosius šūvius“, naujienų agentūrai AFP anksčiau antradienį pranešė JK gynybos šaltinis.

Manoma, kad incidentas įvyko už maždaug 20 jūrmylių į pietus nuo Vaito salos, praėjus vos kelioms dienoms po to, kai JK komandosai netoliese sulaikė ir išsilaipino įtariamame Rusijos „šešėlinio laivyno“ laive.

Paklaustas apie pranešimus apie įspėjamuosius šūvius, Gynybos ministerijos atstovas atsakė: „Tiriame pranešimus apie incidentą Lamanšo sąsiauryje.“

Šiame straipsnyje:
Rusija
Lamanšo sąsiauris
įspėjamieji šūviai
šūviai į jachtą

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų