Rusija į karinę tarnybą šaukia 135 tūkst. vyrų

18–30 metų vyrai bus šaukiami nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31-osios, sakoma dekrete, kurį paskelbė ir laikraštis „Rossijskaja Gazeta“. Rusų šauktiniai į karą Ukrainoje gali būti siunčiami tik po vienerių karinės tarnybos metų. Jie tada turi sutartimi įsipareigoti dalyvauti kare.
Iki šiol Rusija visad du kartus per metus – pavasarį ir rudenį – šaukia vyrus į privalomą karinę tarnybą. Šį pavasarį pašauktas rekordinis 160 tūkst. naujų kareivių skaičius. Pagal šiuo metu parlamente svarstomą įstatymą šaukimų centrai ateityje dirbs visus metus. Tačiau į tarnybą vyrai ir toliau bus šaukiami nuo balandžio 1 d. iki liepos 15-osios ir nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31-osios.
Kremlius savo karių skaičių nuo invazijos į Ukrainą pradžios didino jau tris kartus. Pastarąjį kartą V. Putinas praėjusį rudenį nurodė kariuomenės narių skaičių padidinti iki 2,4 mln. – 1,5 mln. jų yra kariai. Oficialiai šauktiniai nedalyvauja kare Ukrainoje, tačiau jie jau ne kartą buvo įsitraukę į mūšius Rusijos pasienio teritorijoje.
