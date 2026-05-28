Rusai Chersone raketomis apšaudė žaidimų aikštelę: žuvo žmogus, sužeista mama ir dvi jos dukros

Kaip praneša „Ukrinform“, apie tai platformoje „Facebook“ paskelbė miesto karinės administracijos vadovas Jaroslavas Šanko.
Okupantai miestui smogė maždaug 17:30 val.
Per priešo apšaudymą buvo sužeista 36 metų moteris ir dvi jos šešerių bei trejų metų amžiaus dukrytės, kurias sužeidė sprogimo banga ir skeveldros. Visos trys yra medikų priežiūroje.
Vėliau J. Šanko pranešė, kad per priešo smūgį buvo mirtinai sužeistas vyras. Valdžios institucijos vis dar stengiasi nustatyti žuvusiojo tapatybę.
„Remiantis preliminariais duomenimis, rusų teroristai nužudė šeimos, kurios nariai – motina ir dvi mažos dukros – šiuo metu gydomi ligoninėje, tėvą“, – pažymėjo karinės administracijos vadovas.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, gegužės 27 d. po pietų Chersono srities Bilozerkos miestelyje rusų kariai dronu puolė motociklu važiavusį 60-metį vyrą, kuris nepilotuojamajai skraidyklei sprogus patyrė sužeidimus, skeveldros pataikė jam į kojas.