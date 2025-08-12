PSO: prieš perimdamas Gazos kontrolę, Izraelis turėtų įleisti ten daugiau medicinos atsargų

Izraelis pareiškė, kad jo kariuomenė perims Gazos miesto kontrolę pagal planą, kuriam pritarė ministro pirmininko Benjamino Netanyahu saugumo kabinetas. Šis planas visame pasaulyje sukėlė pasipiktinimo bangą.
„Norime turėti atsargų, ir visi girdime, kad „leidžiama įvežti daugiau humanitarinės pagalbos“, bet tai dar nevyksta arba vyksta pernelyg lėtai“, – sakė PSO atstovas okupuotose palestiniečių teritorijose Richardas Peeperkornas.
Kaip Jeruzalėje sakė R. Peeperkornas, nebėra 52 proc. vaistų.
Jungtinių Tautų (JT) agentūros praėjusį mėnesį perspėjo, kad Gazos Ruože bręsta pats blogiausias bado scenarijus, o Izraelis toliau griežtai riboja humanitarės pagalbos tiekimą į šią teritoriją.
R. Peeperkornas teigė, kad PSO galėjo įvežti mažiau atsargų, nei būtų norėjusi „dėl sudėtingų procedūrų“ ir to, kad esama prekių, kurių „vis dar neleidžiama“ įvežti. Dėl to nuolatos deramasi su Izraelio pareigūnais.
„Norime kuo greičiau papildyti ligoninių atsargas (...) po naujienų – visos diskusijos apie įsiveržimą į Gazą“, – pažymėjo jis.
„Šiuo metu to padaryti negalime (...) Turime turėti galimybę gauti visus būtiniausius vaistus ir medicinos reikmenis“, – pridūrė jis.
R. Peeperkornas teigė, kad veikia tik pusė ligoninių ir 38 proc. pirminės sveikatos priežiūros centrų, ir tai tik iš dalies.
Lovų užimtumas šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje esančioje „al Shifa“ ligoninėje pasiekė 240 proc., o „al Ahli“ ligoninėje – 300 procentų.
„Bendra sveikatos situacija išlieka katastrofiška, – teigė jis. – Badas ir neprievalgis toliau plinta Gazos Ruože.“
R. Peeperkornas teigė, kad šiais metais iki rugpjūčio 5 dienos dėl nepakankamos mitybos mirė 148 žmonės.
Liepą nustatyta, kad beveik 12 tūkst. jaunesnių nei penkerių metų vaikai kenčia nuo ūminio neprievalgio. Tai didžiausias Gazos Ruože per mėnesį užfiksuotas skaičius, sakė R. Peeperkornas.
Tarp jų yra 2 562 vaikai, kenčiantys nuo sunkaus ūminio neprievalgio, iš kurių 40 buvo hospitalizuoti stabilizacijos centruose.
