Izraelis atidarė laikiną evakuacijos maršrutą Gazos miesto gyventojams

Prieš tai Izraelio kariuomenė paragino Gazos miesto gyventojus palikti miestą per pakrantės kelią į pietus „humanitarinės zonos“ kryptimi. Dabar atvertas maršrutas palei Salah al Dino kelią driekiasi iš šiaurės į pietus per Gazos Ruožo centrą.
Izraelio pajėgos antradienį pradėjo didelę sausumos operaciją Gazos mieste. Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas pareiškė, kad Izraelio kariuomenė „geležine ranka“ kovoja su „terorizmo infrastruktūra“ Gazos mieste. Izraelio vykdomo puolimo išplėtimas sulaukė griežtos tarptautinės kritikos.
Izraelio pajėgų trečiadienio duomenimis, iki šiol iš Gazos miesto į pietus pabėgo daugiau kaip 350 tūkst. žmonių. JT vertinimu, rugpjūčio pabaigoje mieste ir jo apylinkėse gyveno apie milijonas žmonių.
Gazos karą išprovokavo 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ surengtas išpuolis pietų Izraelyje, per kurį žuvo apie 1 tūkst. 200 žmonių ir daugiau nei 250 buvo paimti įkaitais. Izraelis teigia, kad 48 pagrobtieji vis dar yra Gazos Ruože, ir tik 20 iš jų, kaip manoma, yra gyvi.
„Hamas“ valdoma Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad nuo karo pradžios teritorijoje žuvo daugiau nei 64 tūkst. 900 palestiniečių – tiek civilių gyventojų, tiek kovotojų. Jungtinės Tautos šiuos duomenis laiko iš esmės patikimais.
Naujausi komentarai