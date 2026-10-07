Prie karališkųjų rūmų Švedijoje pašautas ginkluotas vyras

Policijos teigimu, į įvykio vietą atvykę pareigūnai į vyrą paleido šūvius.
„Vyras buvo sužeistas ir išvežtas į ligoninę“, – naujienų agentūrai AFP sakė Stokholmo policijos atstovė Susanna Rinaldo (Siuzana Rinaldo).
Pasak jos, vyro patirti sužalojimai laikomi sunkiais, tačiau pavojaus jo gyvybei nėra.
S. Rinaldo atsisakė patikslinti ginklo tipą ir pridūrė, kad policijos operacija tęsiama, tačiau pavojaus visuomenei nėra.
Švedijos laikraštis „Expressen“ pranešė, kad peiliu ginkluotas vyras prisiartino prie rūmų sargybinių ir prašė į jį šauti.
Vėliau atnaujintoje informacijoje policija nurodė pradėjusi tyrimą dėl „sunkaus grasinimo valstybės tarnautojui“ ir sunkaus nusikaltimo, susijusio su peiliu, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė.
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