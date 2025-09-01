Prancūzų interneto veikėjas teigia nežudęs kolegos tiesioginės transliacijos metu

„Aš jo nenužudžiau. Nė vienas iš mūsų jo nenužudė“, – transliuotojui RTL sakė Safine'as Hamadi (Safinas Hamadis).
S. Hamadi yra vienas iš buvusių platformoje „Kick“ sukurto kanalo, kuris rugpjūčio viduryje parodė 46 metų prancūzo Raphaelio Graveno (Rafaelio Graveno), internete žinomo kaip Jeanas Pormanove'as (Žanas Pormanovas) arba „JP“, mirtį, veikėjų.
Per skrodimą, kurį nurodė atlikti Nicos prokurorai, nustatyta, kad R. Graveno mirtis nesusijusi su trauma ar kito asmens įsikišimu.
S. Hamadi neigė bet kokį smurtą prieš R. Graveną, kuris 12 dienų dalyvavo „Kick“ tiesioginėje transliacijoje savo kanale ir buvo įžeidinėjamas ir žeminamas.
„Aš su juo nesielgiau netinkamai, tikrai ne“, – tvirtino 23-ejų vaikinas, pridurdamas, kad „viskas vyko abipusiu sutarimu“ ir kad tiek įžeidinėjimai, tiek R. Graveno reakcijos, buvo siužeto dalis.
„Norėjome, kad tai būtų įspūdinga, o (Graveno) reakcijos buvo būtent tokios – perdėtos – kad žmonės darytų vaizdo įrašus, kalbėtų apie mus, sukeltų daugiau ažiotažo“, – pridūrė S. Hamadi.
Jis teigė, kad kanalo operatorius Owenas Cenazandotti (Ovenas Čenazandotis) jam ir R. Gravenui mokėjo po 6 tūkst. eurų per mėnesį kaip aktoriams.
S. Hamadi ir O. Cenazandotti buvo sulaikyti 2024-ųjų pabaigoje, pareigūnams pradėjus tyrimą po žiniasklaidos pranešimų apie kanalo veiklą, tačiau vėliau jie buvo paleisti nepateikus jokių kaltinimų.
Prokurorai teigė, kad R. Gravenas ir kitas transliacijose dalyvavęs asmuo griežtai neigė buvę smurto aukomis ir patvirtino teiginį, kad susidūrimai buvo iš anksto surežisuoti.
Praėjusią savaitę Prancūzijos vyriausybė paskelbė apie teisinius veiksmus dėl įtariamo Australijos transliacijų platformos „Kick“ aplaidumo, lėmusio žmogaus mirtį.
Pati platforma kaltina ministrus politiniu oportunizmu.
Paryžiaus prokurorai pradėjo atskirą tyrimą dėl „Kick“.
Naujausi komentarai