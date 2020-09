Po pražūtingo sprogimo – naujas incidentas: Beiruto uoste kilo didelis gaisras

Libano sostinėje buvo matyti į dangų kylantys juodi dūmai. Pasak kariuomenės, gaisras apėmė sandėlį neapmuitinamoje teritorijoje, kur laikoma variklio alyva ir padangos. Pranešama, kad kova su liepsnomis tęsiasi ir kad operacijoje dalyvauja kariniai sraigtasparniai.

Iškart nebuvo aišku, kas sukėlė gaisrą objekte, kurį nuniokojo galingas sprogimas, nugriaudėjęs rugpjūčio 4-ąją. Tuomet sprogo beveik 3 000 tonų amonio nitrato, o smūgio banga išdaužė daug langų, durų ir sienų kelių kilometrų spinduliu.

Panikos apimti gyventojai skubėjo perspėti vieni kitus apie naują gaisrą. Vietos televizijos pranešė, kad įmonės, turinčios biurus šalia uosto, paprašė savo darbuotojų palikti tą rajoną. Libaniečių kariai uždarė palei uostą besidriekiantį svarbų kelią, nukreipdami eismą į kitas vietoves.

Per rugpjūtį driokstelėjusį sprogimą Libano sostinėje žuvo per 190 žmonių dar apie 6 500 buvo sužeisti, o tūkstančiai pastatų buvo apgadinti. To įvykio sukrėstus gyventojus, po mėnesio išvydusius naują didžiulį gaisrą, apėmė panika.

Policijos atstovas pulkininkas Josephas Msalamas (Džozefas Msalamas) pareiškė neturįs informacijos apie tai, kas vyksta uoste. Jis pridūrė, kad šiuo metu objektą kontroliuoja kariuomenė.

Paprašytas pakomentuoti pranešimus, kad gaisras kilo užsidegus alyvai ir padangoms, jis atsakė: „Nežinau. Tai gali būti konteineriai. Tikrai nežinau, kas ten yra.“