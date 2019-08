Policija nutraukė riaušes PAR sostinėje

Kaip pranešė PAR visuomeninis transliuotojas SABC, riaušėse dalyvavo daugiau kaip 3 tūkstančiai žmonių.

Pareigūnai panaudojo gumines kulkas ir kurtinamąsias granatas, kad užkirstų kelią plėšikavimui, kuriuo virto taksistų protesto demonstracija. Ji prasidėjo trečiadienio rytą. Akcijos dalyviai užtvėrė visas pagrindines gatves centrinėje miesto dalyje, reikalaudami, kad valdžia užtikrintų vairuotojų saugumą.

Surengti demonstraciją paskatino taksi vairuotojo nužudymas antradienį. Žiniasklaidos duomenimis, jis tapo nusikalstamų gaujų santykių aiškinimosi, prie kurio galėjo prisidėti korumpuoti policininkai, auka.



Be to, antradienio vakarą mieste ėmė sklisti gandai, kad su taksisto nužudymu susiję ir narkotikais prekiaujantys imigrantai. Todėl trečiadienį per riaušes Pretorijos centre buvo padegta parduotuvių, priklausančių atvykėliams iš kitų Afrikos šalių.