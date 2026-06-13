Po Ukrainos smūgių liepsnoja Rusijos gamyklos

„Krymo titanas“, didžiausia chemijos gamykla Rytų Europoje, esanti Armianske, laikinai okupuotame Kryme, tiekia Rusijos kariuomenei titano dioksidą, skirtą apsauginėms ir nematomoms karinės įrangos dangoms, taip pat sieros rūgštį, kuri yra pagrindinė žaliava parako, raketų kuro ir sprogmenų gamybai.
„Objektyvūs stebėjimai patvirtino smūgius. Siaučia gaisras. Gamyba sustabdyta“, – pranešė R. Brovdi.
Pasak jo, vietos socialinės žiniasklaidos įrašuose teigiama: „Visa gamykla sunaikinta. Suduoti 23 smūgiai. Visos dirbtuvės apgadintos, viskas dega, žmonės evakuoti.“
Taip pat pranešta, kad Ukrainos saugumo tarnybos specialiųjų operacijų kariai kartu su Ukrainos ginkluotųjų pajėgų specialiųjų operacijų pajėgomis ir Gynybos ministerijos žvalgyba sėkmingai atakavo naftos ir dujų terminalą „Tamanneftgaz“ Rusijos Krasnodaro srityje.
Tai didžiausias suskystintų angliavandenilių perkrovos kompleksas Pietų Rusijoje.
Ukrainos saugumo tarnybos (SSU) dronai puolė penkias naftos produktų talpyklas ir dvi naftos krovos stoteles terminale. Gaisrai apėmė „Tamanneftegaz“ krovinių transporto stovėjimo aikštelę ir sandėliavimo infrastruktūrą. Taip pat pataikyta į objektą saugančias Rusijos oro gynybos sistemas.
Naktį į šeštadienį Ukrainos ginkluotosios pajėgos taip pat puolė naftos perdirbimo ir pumpavimo įmonę netoli Kotovo, Rusijos Volgogrado srityje, bei dar kelis kitus taikinius, feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
„Smūgis į taikinį ir gaisras objekto teritorijoje patvirtintas“, – rašoma pranešime.
Generalinio štabo teigimu, objektas užtikrina naftos paruošimą, transportavimą ir pumpavimą pagrindiniais vamzdynais į naftos perdirbimo gamyklas ir eksporto infrastruktūrą Rusijos Federacijoje, konkrečiai renkant ir ruošiant naftą iš Korobkovskojės naftos ir dujų telkinio bei gretimų telkinių Volgogrado ir Astrachanės regionuose bei Kalmukijos Respublikoje.
Ukrainos pajėgos smogė ir į kitus priešo taikinius: rusų vadavietes Donecko bei Zaporižios srityse, dronų valdymo centrus Rusijos Briansko sritiyje bei Zaporižos, Donecko ir Chersono srityse, Rusijos kariuomenės susitelkimo vietas Belgorodo ir Briansko srityse bei kitur.