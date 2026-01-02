Po mirtinos avarijos Nigerijos policija apkaltino garsaus boksininko vairuotoją neatsargiu vairavimu

46-erių Adeniyi Mobolaji Kayode (Adenijis Moladžis Kajodė) taip pat buvo apkaltintas vairavimu be galiojančio vairuotojo pažymėjimo, nedėmesingu vairavimu, kūno sužalojimu ir turto sugadinimu, naujienų agentūrai AFP sakė Oguno valstijos policijos atstovas Oluseyi Babaseyi (Olusejis Babasejis).
Nutarta jį paleisti už penkių milijonų nairų (2,98 tūkst. eurų) užstatą, tačiau jis liks sulaikytas, kol įvykdys užstato sąlygas, teigė O. Babaseyi.
Avarija įvyko judriame greitkelyje, jungiančiame Lagosą ir Ibadaną, Pietvakarių Nigerijoje, kai A. M. Kayode vairuojamas „Lexus“ visureigis rėžėsi į stovintį sunkvežimį. Be boksininko, buvo dar du keleiviai, jo draugai – Latifas Ayodele (Latifas Ajodelė) ir Sina Ghami (Sina Gamis).
Nigerijos policija ir valstijos pareigūnai pranešė, kad L. Ayodele ir S. Ghami žuvo įvykio vietoje, o A. Joshua ir vairuotojas patyrė lengvų sužalojimų.
Oguno valstijos, kurioje įvyko nelaimė, Eismo saugumo ir kontrolės agentūra (TRACE) anksčiau šią savaitę naujienų agentūrai AFP pranešė, kad preliminarūs tyrimai parodė, jog transporto priemonė viršijo leistiną greitį, be to, prieš avariją buvo pradurta padanga.
A. M. Kayode teisme turi pasirodyti sausio 20 dieną.
Naujausi komentarai