Po Izraelio įspėjimo evakuotis – smūgiai netoli Pietų Libano Tyro miesto

Valstybinė Nacionalinė naujienų agentūra (NNA) pranešė, kad „Izraelio priešo kariniai lėktuvai surengė smūgį Tyro pakraštyje“, ir taip pat informavo apie kitą reidą netoli miesto, kuris buvo surengtas nepaisant galiojančių paliaubų.
AFP korespondentas Tyre taip pat pranešė apie mažiausiai vieną smūgį netoli miesto.
Izraelio kariuomenė anksčiau trečiadienį paskelbė evakuacijos įspėjimą Tyro miesto ir aplinkinių rajonų gyventojams, nurodžiusi, kad rengiasi smogti ten esantiems kovotojų grupuotės „Hezbollah“ taikiniams.
„Skubus įspėjimas Tyro miesto ir aplinkinių stovyklų bei rajonų, nurodytų žemėlapyje, gyventojams – atsižvelgiant į tai, kad teroristinė organizacija „Hezbollah“ pažeidžia paliaubų susitarimą ir atakuoja Izraelio teritoriją, IDF (Izraelio gynybos pajėgos) yra priverstos imtis griežtų priemonių prieš ją“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Izraelio kariuomenės atstovas arabų kalba Avichay Adraee (Avichajus Adrajis).
Prie savo įrašo jis pridėjo Tyro regiono žemėlapį, kuriame buvo pažymėtos kai kurios vietovės.
„IDF neketina jums pakenkti. Savo saugumo labui turite nedelsdami evakuotis iš savo namų, kaip nurodyta žemėlapyje, ir persikelti į šiaurę nuo Zahranio upės“, – rašoma kariuomenės atstovo pranešime.
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