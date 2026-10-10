 Po išpuolių Lenkijos mokyklose sulaikyti 76 asmenys

Po išpuolių Lenkijos mokyklose sulaikyti 76 asmenys

2026-10-10 15:20
Marius Jakštas (DPA)

Lenkijos policija šeštadienį pranešė, kad po dviejų išpuolių peiliais mokyklose, per kuriuos vienas žmogus žuvo, o keli buvo sužeisti, sulaikyti 76 asmenys.

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<span>Po išpuolių Lenkijos mokyklose sulaikyti 76 asmenys</span>
Po išpuolių Lenkijos mokyklose sulaikyti 76 asmenys / Asociatyvi magnific nuotr.

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Visoje šalyje buvo patikrinta apie 50 tūkst. mokyklų, platformoje „X“ paskelbė policija.

„Iš viso užregistruotas 231 incidentas, per kuriuos policijos pareigūnai ėmėsi veiksmų kilus pagrįstiems įtarimams dėl nusikalstamų veikų“, – nurodė ji.

Informacijos apie sulaikytųjų tapatybes nebuvo.

Ketvirtadienį Leščydulo-Novinių gyvenvietės mokykloje, esančioje maždaug už 70 km į šiaurės rytus nuo Varšuvos, per 15-mečio surengtą išpuolį peiliu žuvo 37 metų mokyklos ūkvedė, dar du žmonės buvo sužeisti.

Trečiadienį Ostrolenkos profesinėje mokykloje, esančioje už kiek mažiau nei 100 km į šiaurę nuo Varšuvos, 19-metis peiliu sužeidė devynis žmones, du iš jų – sunkiai.

Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas ketvirtadienį nurodė visose šalies mokyklose periodiškai vykdyti policijos patikrinimus. Penktadienį daugelis Mazovijos regione aplink Varšuvą esančių mokyklų liko uždarytos.

D. Tuskas pareiškė, kad 15-metis užpuolikas dėvėjo šalmą su kamera, kad galėtų nufilmuoti savo nusikaltimą.

Vėliau policijos kovos su elektroniniais nusikaltimais padalinys ėmėsi tirti, ar socialiniuose tinkluose neplinta iššūkis, skatinantis jaunimą rengti tokius išpuolius. Tačiau penktadienį policija pranešė jokių tokio iššūkio požymių kol kas neaptikusi.

Šiame straipsnyje:
Lenkija
išpuolis
peilis
jaunimas

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