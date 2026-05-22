Po dronų smūgių Jaroslavliui apribotas visų Maskvos oro uostų darbas

Jaroslavlio srities gubernatorius Michailas Jevrajevas teigė, kad priešlėktuvinės gynybos pajėgos ir elektroninės kovos sistemos ataką atrėmė ir aukų nebuvo. Jis paragino gyventojus nesiartinti prie numuštų dronų nuolaužų ir „šalia jų nesinaudoti telefonais“. Nuo 2025 m. spalio Jaroslavlio srityje uždrausta viešai skelbti nuotraukas, kuriose matomi dronų atakų ar priešlėktuvinės gynybos operacijų padariniai, už šį pažeidimą gresia baudos.
Gegužės 22-sios naktį dėl dronų keliamos grėsmės veiklą apribojo visi keturi – Vnukovo, Domodedovo, Žukovskio ir Šeremetjevo – Maskvos oro uostai, tačiau ryte apribojimai buvo panaikinti. Maskvos meras Sergejus Sobianinas po vidurnakčio platformoje „Telegram“ pranešė apie šešis dronus, numuštus keliui į miestą.
Gegužės 19 d. dronas apgadino naftos siurblinę „Jaroslavlis-3“ Rusijos Jaroslavlio regione. Anksčiau dronai jau keletą kartų smogė Jaroslavlio mieste esančiai naftos perdirbimo gamyklai „Slavneft-YANOS“, dėl to šiai teko sustabdyti veiklą.
Gegužės 17-osios naktį Ukraina surengė didžiausią dronų antskrydį prieš Maskvą ir Maskvos sritį nuo visapusiško karo pradžios, jo metu žuvo trys žmonės, dar 16 buvo sužeista. Tarp nepilotuojamųjų skraidyklių taikinių buvo naftos perdirbimo gamyklos ir gynybos pramonės įmonės.