 Pietvakarių Vokietijoje mirė automobilyje palikta mažylė

Pietvakarių Vokietijoje mirė automobilyje palikta mažylė

2026-06-18 07:16
Jūras Barauskas (DPA)

Policijos duomenimis, trečiadienį pietvakarių Vokietijoje mirė 20 mėnesių amžiaus mergaitė, kurią motina išlipdama iš automobilio pamiršo pasiimti su savimi.

<span>Pietvakarių Vokietijoje mirė automobilyje palikta mažylė</span>
Pietvakarių Vokietijoje mirė automobilyje palikta mažylė / magnific.com nuotr.

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Po keleto valandų mažylė buvo rasta negyva automobilyje Šorndorfe netoli Štutgarto. Pasak policijos, jos 44-ejų motina mergaitę pastebėjo tik popietę, kai grįžo prie automobilio.

Į įvykio vietą buvo iškviestas skubiosios pagalbos gydytojas ir greitosios pagalbos ekipažas, tačiau jiems nepavyko atgaivinti vaiko.

Policija pranešė, kad pranešimą apie kūdikį be gyvybės ženklų gavo maždaug 14:50 val. (12:50 val. Grinvičo laiku). Valdžios institucijos jokios papildomos informacijos apie tai, kaip motina galėjo pamiršti savo vaiką automobilyje, kol kas nepateikė.

Policijos atstovas spaudai teigė, kad daugiau informacijos bus paskelbta ketvirtadienį.

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