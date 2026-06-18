Pietvakarių Vokietijoje mirė automobilyje palikta mažylė

Po keleto valandų mažylė buvo rasta negyva automobilyje Šorndorfe netoli Štutgarto. Pasak policijos, jos 44-ejų motina mergaitę pastebėjo tik popietę, kai grįžo prie automobilio.
Į įvykio vietą buvo iškviestas skubiosios pagalbos gydytojas ir greitosios pagalbos ekipažas, tačiau jiems nepavyko atgaivinti vaiko.
Policija pranešė, kad pranešimą apie kūdikį be gyvybės ženklų gavo maždaug 14:50 val. (12:50 val. Grinvičo laiku). Valdžios institucijos jokios papildomos informacijos apie tai, kaip motina galėjo pamiršti savo vaiką automobilyje, kol kas nepateikė.
Policijos atstovas spaudai teigė, kad daugiau informacijos bus paskelbta ketvirtadienį.
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