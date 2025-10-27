Pietų Kinijos jūroje sudužo JAV karinio jūrų laivyno naikintuvas ir sraigtasparnis

Apie jokius žuvusius žmones nepranešama.
Sraigtasparnis MH-60R „Sea Hawk“ nukrito Pietų Kinijos jūros vandenyse vykdydamas įprastas operacijas iš lėktuvnešio „USS Nimitz“, teigiama JAV Ramiojo vandenyno laivyno pranešime.
Visus tris sraigtasparniu skridusius įgulos narius išgelbėjo paieškos ir gelbėjimo komandos.
Po pusvalandžio taip pat per įprastą operaciją netrukus po pakilimo iš lėktuvnešio „USS Nimitz“ į jūrą nukrito naikintuvas „Boeing F/A-18F Super Hornet“, pranešė karinis jūrų laivynas.
Abu lėktuvo įgulos nariai sugebėjo katapultuotis ir buvo išgelbėti.
„Visi susiję žmonės yra saugūs ir stabilios būklės, – nurodė JAV karinis jūrų laivynas. – Abiejų incidentų priežastys šiuo metu tiriamos.“
Incidentai įvyko JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) lankantis regione – tai pirmoji jo kelionė po Azijos šalis nuo sugrįžimo į Baltuosius rūmus sausį.
JAV gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas (Pitas Hegsetas) taip pat rengiasi apsilankyti keliose Azijos valstybėse.
Anksčiau šiais metais du JAV karo lėktuvai, vykdydami misijas Artimuosiuose Rytuose, nukrito nuo JAV lėktuvnešio „Harry S. Truman“.
