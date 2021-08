Pedofilijos skandalas Vokietijoje: mokytojas kaltinamas tvirkinęs per 100 nepilnamečių

Kaltinimai pateikti 30-mečiui mokytojui. Remiantis kaltinamuoju aktu, mokytojas ryšį su nepilnamečiais užmegzdavo per kompiuterinius žaidimus. Vėliau jis pasiūlydavo vaikams pereiti prie susirašinėjimo per mobilųjį telefoną.

Tada vyras esą jų paprašydavo nusifotografuoti nuogiems ir atsiųsti nuotraukas. Bylos duomenimis, iš viso taip buvo tvirkinta daugiau nei 100 nepilnamečių.

Pasak pareigūnų, mokiniams iš visos šalies nusikaltimo metu buvo nuo devynerių iki trylikos metų. Kaltinamasis taip pat prisipažino, kad 2014-aisiais atostogų stovykloje turėjo seksualinį kontaktą su dešimtmečiu, o vėliau su berniuku reguliariai susitikinėjo dar trejus su puse metų.

Jaunimo stovykloje jis sutiko dešimties metų berniuką, su kuriuo palaikė ryšius po jaunimo stovyklos. Įtariama, kad tada buvo naudojama seksualinė prievarta.

„30-ties metų vyras kaltinamas seksualiai išnaudojęs vaikus. Konkrečiai kalbama apie tai, kad jaunimo stovykloje jis sutiko dešimties metų berniuką, su kuriuo palaikė ryšius po jaunimo stovyklos. Įtariama, kad tada buvo naudojama seksualinė prievarta. Be to, įtariama, kad kaltinamasis susisiekė su devynerių-trylikos metų berniukais per kompiuterinį žaidimą. Naudodamas ten esančią pokalbio funkciją ir paskatino berniukus jam siųsti seksualinio pobūdžio nuotraukas ir vaizdo įrašus“, – sakė teismo atstovas Thomas Stollenwerk.

Pedagogo nusikaltimai į dienos šviesą iškilo, kai viena motina užtiko sūnų su juo bekalbant. Atlikę kratą mokytojo namuose, pareigūnai rado įvairių įkalčių, jis iš karto buvo atleistas iš mokyklos.