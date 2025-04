Pavyko suvaldyti dešimtis žmonių pražudžiusį gaisrą Irano uoste

Sprogimas, kurį buvo galima girdėti už dešimčių kilometrų, šalies pietuose esančiame Šahid Radžajo uoste nugriaudėjo šeštadienį.

Sprogimo metu ir per paskiau kilusį gaisrą žuvo mažiausiai 70 žmonių, o daugiau nei 1 000 patyrė traumas, be to, per incidentą padaryta didžiulė materialinė žala, pranešė valstybinė žiniasklaida.

Raudonojo Pusmėnulio organizacijos atstovas Mokhtaras Salahshouras pirmadienį vakare pranešė, kad liepsnos buvo „suvaldytos“ ir šiuo metu vyksta valymo darbai.

Antradienį valstybinės televizijos tiesioginiame eteryje parodytame reportaže buvo matyti iš konteinerių stirtų kylantys tiršti dūmai.

Irano naujienų agentūra ILNA cituodama šalies krizių valdymo organizacijos atstovo Hosseino Zafario žodžius pranešė, kad nuo pirmadienio padėtis ženkliai pagerėjo.

Tačiau „operacijai užbaigti ir ugniai visiškai užgesinti prireiks maždaug 15–20 dienų“, – nurodė agentūra.

Anot naujienų agentūros IRNA, Irano muitinė pranešė, kad uostas vėl pradėjo dirbti įprastiniu ritmu.

Šahid Radžajo yra įsikūręs netoli pakrantės Bandar Abbaso miesto prie Hormuzo sąsiaurio, kuriuo praplaukia penktadalis pasaulyje išgaunamos naftos.

Hormozgano provincijos gubernatorius Mohammadas Ashouri atmetė tikimybę, kad uoste galėjo būti įvykdytas sabotažo aktas.

„Proceso metu priimtos hipotezės ir atlikti tyrimai leidžia manyti, kad sabotažo teorija nėra pagrįsta ar aktuali“, – pirmadienį vakare kalbėdamas per nacionalinę televiziją sakė jis.

Uosto muitinės teigimu, sprogimas galėjo kilti sandėlyje, kuriame saugomos pavojingos ir cheminės medžiagos.

Vidaus reikalų ministras Eskandaras Momeni pasakė, kad buvo nustatyta „trūkumų, įskaitant saugos priemonių nesilaikymą ir aplaidumą“.

Sprogimo aplinkybėms ištirti suformuota komisija nurodė, kad panašūs veiksniai greičiausiai ir buvo sprogimo priežastimi.