Pareigūnai: per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo aštuoni žmonės

Nuo 2022 metų vasario, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, žuvo šimtai tūkstančių civilių ir karių, o didžiulės šalies teritorijos per karo veiksmus buvo nuniokotos.
Prancūzijos Evian le Beno kurorte antradienį susitikę Didžiojo septyneto (G7) lyderiai ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitarė sugriežtinti sankcijas Maskvai.
Per Rusijos drono smūgį automobiliui centrinėje Dnipropetrovsko srityje antradienį žuvo trys žmonės, pranešė srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Hanža.
„Žuvo motina ir sūnus – 87 metų moteris ir 51 metų vyras. Teisėsaugos institucijos šiuo metu stengiasi nustatyti trečiojo žuvusiojo tapatybę“, – sakė jis.
Per Rusijos apšaudymą Donecko srities Sloviansko mieste žuvo dar trys žmonės, o per dronų smūgius pietinėje Chersono srityje žuvo du žmonės ir 16 buvo sužeisti, pranešė pareigūnai.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) antradienį susitiko su V. Zelenskiu ir po susitikimo pareiškė, kad Rusija „turėtų sudaryti susitarimą“ karo veiksmams užbaigti.
V. Zelenskis pirmadienį pasiūlė susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu Jungtinėse Valstijose taikos derybų, tačiau Kremlius antradienį pareiškė, kad tokio pasiūlymo dar negavo.
V. Putinas anksčiau šį mėnesį pareiškė nematąs „prasmės“ susitikti su V. Zelenskiu, kol nebus parengtas taikos susitarimas.