 Pamaskvėje, kariškių gyvenamajame rajone, sprogus automobiliui žuvo vyras

Pamaskvėje, kariškių gyvenamajame rajone, sprogus automobiliui žuvo vyras

2026-06-09 14:42
BNS inf.

Balašichos mieste, esančiame maždaug už 10 kilometrų nuo Maskvos, antradienio rytą sprogus automobiliui žuvo vyras, pranešė Rusijos nepriklausomas leidinys „Astra“ ir Rusijos pareigūnai.

<span>Pamaskvėje, kariškių gyvenamajame rajone, sprogus automobiliui žuvo vyras</span>
Pamaskvėje, kariškių gyvenamajame rajone, sprogus automobiliui žuvo vyras / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Pranešimus cituoja portalas „The Kyiv Independent“.

Pareigūnai neatskleidė vyro, kuris sprogimo Maskvos srityje metu buvo automobilyje „BMW X3“, tapatybės. Rusijos „Telegram“ kanalas „Shot“ pranešė, kad aukai buvo 62 metai.

Rusijos tyrimų komiteto duomenimis, sprogimas įvyko apie 5 val. 30 min. vietos (ir Lietuvos) laiku, kai transporto priemonė važiavo netoli vieno daugiabučio.

Rusijos „Telegram“ kanalo „112“ teigimu, sprogstamasis įtaisas buvo po vairuotojo sėdyne.

Minimas gyvenamasis rajonas buvo pastatytas Rusijos kariškiams ir jų šeimoms. Buvusios karinės bazės vietoje pastatyto rajono butus Rusijos gynybos ministerija skirstė į pensiją išėjusiems kariškiams, kovos veiksmų veteranams ir karių šeimoms, skelbia „Astra“.

Incidentas įvyko mažiau nei už vieno kilometro nuo tos vietos, kur 2025 metų balandį sprogus automobiliui žuvo Rusijos Generalinio štabo Vyriausiosios operatyvinės valdybos viršininko pavaduotojas generolas leitenantas Jaroslavas Moskalikas, pranešė „Astra“.

Šiame straipsnyje:

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų