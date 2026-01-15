 Nyderlanduose per milžinišką sprogimą ir gaisrą sužeisti mažiausiai 4 žmonės

2026-01-15 18:03
BNS inf.

Centrinėje Nyderlandų dalyje esančiame Utrechte per ketvirtadienį įvykusį sprogimą ir gaisrą buvo sužeisti mažiausiai keturi žmonės, pranešė pareigūnai.

Vietos naujienų agentūra ANP, cituodama vietos ugniagesių brigados atstovą, pranešė, kad įvyko „milžiniškas sprogimas“.

Vietos gelbėjimo tarnybos atstovas spaudai pranešė, kad sužeisti mažiausiai keturi žmonės, tačiau nenurodė, ar sužalojimai buvo sunkūs, ar lengvi.

Kol kas neaišku, kas sukėlė sprogimą ir ar buvo daugiau aukų.

Pareigūnai ragina vietos gyventojus vengti šios teritorijos. Į įvykio vietą atskubėjo gelbėjimo tarnybos.

Naujienų agentūros AFP reporteris įvykio vietoje matė kelis ugniagesius su kopėčiomis, bandančius patekti į pastatus.

Pasak šio reporterio, gatvėse, kurios buvo aptvertos nuo visuomenės, mėtėsi sudaužyto stiklo šukės.

„Taip pat gali būti, kad po griuvėsiais vis dar yra žmonių“, – visuomeniniam transliuotojui NOS sakė Utrechto merė Sharon Dijksma (Šaron Deiksma).

Televizijos parodytuose vaizduose buvo matyti virš istorinio miesto centro kylantis dūmų stulpas ir gatvėse besimėtančios nuolaužos.

„Iš karto supratau, kad bus blogai“, – NOS citavo vieną liudininkę Margot Schroevers (Margo Šrevers).

„Žemė drebėjo“, – sakė ji.

Utrechto ligoninėje buvo įkurtas skubios pagalbos centras asmenims, patyrusiems traumas. Raudonasis Kryžius paragino savanorius kuo greičiau ten vykti.

 

