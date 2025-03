Nyderlanduose gaisras nuniokojo dalį istorinio Arnhemo centro

Miesto centras buvo evakuotas, o 80 gyventojų išvežti į laikinas prieglaudas, paskelbė Arnhemo pareigūnai.

„Policija iš pastatų išvedė daugybę žmonių, tačiau negalime pasakyti, ar visi išsigelbėjo, nes negalime patekti į vidų“, – nacionaliniam transliuotojui NOS sakė ugniagesių tarnybos viršininkas Rene Biermanas.

Gyventojai buvo raginami užsidaryti duris ir langus, baiminantis, kad dūmuose gali būti asbesto.

Pasak miesto savivaldybės, per gaisrą, kilusį apie 4 val. ryto vietos (5 val. Lietuvos) laiku, galėjo būti sunaikinta nuo aštuonių iki dešimties istorinių medinių pastatų.

Arnhemas žinomas dėl didelio mūšio Antrojo pasaulinio karo pabaigoje. Sąjungininkams nepavyko užimti strategiškai svarbaus miesto tilto. Apie šį mūšį pasakojama 1977-ųjų epiniame filme apie karą „Vienu tiltu per toli“ (A Bridge Too Far).