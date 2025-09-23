Nuo kibernetinės atakos nukentėjusi „Jaguar Land Rover“ gamybą stabdo ilgesniam laikui

JLR – didžiausia automobilių gamintoja Jungtinėje Karalystėje – pranešė, kad gamyba bus sustabdyta iki spalio 1 d., o tokio sprendimo poveikį pajus ir bendrovės tiekėjai.
Profesinės sąjungos reikalavo, kad darbuotojai, nukentėję, kai po rugpjūčio 31 d. įvykdytos kibernetinės atakos buvo uždarytos gamyklos, būtų išleisti atostogų.
Antradienį JLR atstovas spaudai sakė: „Šį sprendimą priėmėme, kad, kol sudarome palaipsniui atnaujinamos veiklos grafiką ir tęsiame tyrimą, perspėtume dėl ateinančios savaitės.
Mūsų komandos ir toliau visą parą dirba kartu su kibernetinio saugumo specialistais, Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru (NCSC) ir teisėsaugos institucijomis, kad užtikrintų, jog vėl saugiai ir patikimai pradėtume dirbti.
Daugiausia dėmesio ir toliau skiriame savo klientams, tiekėjams, kolegoms ir pardavėjams, kurie darbą tęsia toliau. Puikiai suprantame, kad tai sunkus metas visiems, susijusiems su JLR, ir dėkojame visiems už nepaliaujamą paramą ir kantrybę.“
Naujausi komentarai