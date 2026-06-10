 Netoli Johanesburgo ginkluoti užpuolikai nušovė dvyliką žmonių

Netoli Johanesburgo ginkluoti užpuolikai nušovė dvyliką žmonių

2026-06-10 11:04
BNS inf.

Netoli Johanesburgo ginkluotiems užpuolikams įsiveržus į neoficialią gyvenvietę, naktį buvo nušauta 12 žmonių, trečiadienį pranešė Pietų Afrikos Respublikos (PAR) pareigūnai.

<span>Netoli Johanesburgo ginkluoti užpuolikai nušovė dvyliką žmonių</span>
Netoli Johanesburgo ginkluoti užpuolikai nušovė dvyliką žmonių / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Tai naujausios masinės šaudynės nuo nusikalstamumo kenčiančioje šalyje, kur kasdien vidutiniškai užregistruojama daugiau nei 60 nužudymų.

Išpuolis įvyko antradienį, netrukus po 23 val. vietos (trečiadienį 0 val. Lietuvos) laiku, daugiau nei 10-čiai ginkluotų asmenų atvažiavus į šią teritoriją ir įsiveržus į gyvenvietę, nurodė policijos atstovė spaudai.

„Įtariamieji, kaip įtariama, į neoficialią gyvenvietę pateko pro abu įėjimus ir judėdami po teritoriją keliose vietose ėmė šaudyti į gyventojus bei bendruomenės narius, o po to paspruko ta pačia transporto priemone“, – sakė ji.

„Pirminio tyrimo duomenimis, per išpuolį žuvo 12 žmonių“, – teigė pulkininkė Dimakatso Nevhuhulwi.

„Įvykio vietoje konstatuota aštuonių suaugusių vyrų ir trijų suaugusių moterų žūtis“, – sakė ji. Dar vienas asmuo mirė ligoninėje.

Išpuolis įvyko Klivlando rajone, esančiame maždaug už 6 km į rytus nuo Johanesburgo centro.

D. Nevhuhulwi teigimu, išpuolio motyvas kol kas nežinomas, įtariamieji dar nesulaikyti.

PAR yra gausu legalių ir nelegalių šaunamųjų ginklų, o šaudynės čia yra dažnas reiškinys, kurį neretai kursto gaujų tarpusavio kova ir neformalaus verslo konkurencija.

Šiame straipsnyje:

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Vata irgi
Okupantai ne žmones jie bydlo
0
0
Gėda
Net antraštėje klaida... "dvyliką žmonių", t.b. dvylika žmonių.
0
0
Visi komentarai (2)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų