Netoli Argentinos sostinės nugriaudėjo keli sprogimai, kilo milžiniškas gaisras

Naujienų agentūros AFP žurnalistai netoli įvykio vietos, esančios netoli judriausio šalies tarptautinio oro uosto, pasakojo, kad į naktinį dangų kilo tiršti juodų dūmų kamuoliai ir siautėjo oranžinės liepsnos.
„Sprogimai ir gaisrai, kilę skirtingose gamyklose, yra milžiniški“, – sakė Eseisos miesto, kur įvyko nelaimė, meras Gastonas Granadosas.
„Bandome suvaldyti (gaisrą) ir jį užgesinti, bet kol kas mums nepavyko“, – sakė jis C5N televizijai, pridurdamas, kad išdužo jo paties namo langai ir kad iš apylinkių evakuojamos šeimos.
Ligoninės direktorius Carlosas Santoro (Karlosas Santoras) teigė, kad jo įstaigoje gydomi 22 sužeisti pacientai.
Jis pridūrė, kad tarp jų yra pacientas, patyręs širdies smūgį, ir nėščia moteris, kenčianti nuo kvėpavimo takų problemų.
Vietos žiniasklaida pranešė, kad ugniagesiai šeštadienio rytą vis dar kovojo su gaisru.
„Tai sudėtingas gaisras. Tai bus ilgalaikis gaisras“, – sakė Buenos Airių provincijos civilinės gynybos direktorius Fabianas Garcia (Fabijanas Garsija).
Pramonės zonoje įsikūrusios kelios padangas, chemijos produktus ir kitas prekes gaminančios įmonės.
Vietos žiniasklaida pranešė, kad sprogimai ir gaisrai nuniokojo penkias skirtingas gamyklas, o AFP žurnalistai pranešė, kad bent vienas gamyklos pastatas virto pelenais.
