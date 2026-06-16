Netanyahu: karas su Iranu išgelbėjo Izraelį nuo branduolinio sunaikinimo grėsmės

Savo pirmuosiuose viešuose komentaruose po to, kai JAV ir Iranas ankstyvą pirmadienio rytą paskelbė apie susitarimą užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose, B. Netanyahu taip pat teigė, kad Izraelio kariai liks Libane, Gazos Ruože ir Sirijoje „tiek, kiek reikės“.
Kalbėdamas per televiziją transliuotoje spaudos konferencijoje, B. Netanyahu, sulaukęs griežtos kritikos dėl veiksmų karo metu ir to, ką kritikai vadina nesugebėjimu daryti įtakos Vašingtono deryboms dėl susitarimo, siekė pabrėžti tai, ką jis vaizdavo kaip svarbius kampanijos pasiekimus.
„Svarbiausia, kad išgelbėjome Izraelio valstybę nuo branduolinio sunaikinimo grėsmės“, – sakė B. Netanyahu.
„O ką tai reikštų? Tai reikštų, kad milijonams Izraelio piliečių – jums, kurie mane dabar girdite, – visiems jums būtų kilęs baisus masinės mirties pavojus (...). Ir mes ilgiems metams į priekį atstūmėme nuo savęs šį Izraelio gyventojų sunaikinimo pavojų“, – teigė B. Netanyahu.
B. Netanyahu pažadėjo, kad Iranui niekada nebus leista įgyti branduolinio ginklo, nepriklausomai nuo bet kokio susitarimo sąlygų.
„Su susitarimu ar be jo, Iranas neturės branduolinio ginklo“, – sakė jis.
„Nei šiandien, nei rytoj“, – pridūrė jis, pažymėdamas, kad JAV ir Izraelio kampanija smogė „kiekvienam įmanomam infrastruktūros taikiniui“ Irane.
„Aš visiškai nesuklydau (...). Sakėme, kad norime pašalinti virš mūsų pakibusią egzistencinę grėsmę: pirma, branduolinę grėsmę – ir mes tai padarėme, antra, raketų grėsmę – ir mes tai padarėme“, – teigė jis.
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