Naujojoje Zelandijoje dėl stambios narkotikų siuntos suimti du britai

Naujosios Zelandijos policija penktadienį pranešė suėmusi du britus, po to, kai viename bute Oklande buvo aptikta didelės vertės metamfetamino siunta.

Policijos teigimu, buvo nusitaikyta į užsienio nusikalstamą organizaciją, veikiančią Naujojoje Zelandijoje. Pasak pareigūnų, per operaciją „Essex“ buvo surasta viena didžiausių tokio tipo narkotikų siuntų šalyje.

Pareigūnai pranešė, kad praėjusią savaitę per kratą viename bute kartoninėse dėžėse buvo aptikta plastikinių dėžučių su daugiau kaip 200 kg metamfetamino, kurio vertė gatvėje siekia 144 mln. Naujosios Zelandijos dolerių (83,6 mln. eurų).

Iš dalies dėl Naujosios Zelandijos izoliuotumo tokie narkotikai kaip metamfetaminas ten yra gerokai brangesni nei kitose pasaulio dalyse.

Inspektorius detektyvas Paulas Newmanas (Polas Niumanas) žurnalistams sakė, kad tame bute, kur atlikta krata, buvo sulaikytas 60 metų vyras, o 49-erių britas suimtas Oklando oro uoste. Abu vyrai tebėra suimti, jiems pareikšti kaltinimai disponavus metamfetaminu turint ketinimų jį platinti.

„Teiraujamės policijos ryšių palaikymo pareigūnų užsienyje ir galbūt įtrauksime savo teisėsaugos užsienio partnerius bandydami išsiaiškinti, kokią grėsmę šis sindikatas kelia Naujajai Zelandijai“, – teigė P. Newmanas.

Be to, anksčiau šią savaitę viename Naujosios Zelandijos laukiniame paplūdimyje netoli Oklando miesto buvo aptikta kokaino paketų, kurių vertė siekia 2 mln. dolerių (1,8 mln. eurų). Spėjama, kad šie narkotikai per metus atplaukė kelis tūkstančius kilometrų Tasmano jūra iš Australijos.

Scanpix nuotr.

Policija penktadienį sakė, kad šios dvi narkotikų siuntos veikiausiai nėra susijusios.

Policijos inspektorius detektyvas Colinas Parmenteris (Kolinas Parmenteris) sakė, kad pernai rugpjūtį australų pareigūnai prie Naujojo Pietų Velso valstijos krantų sulaikė vieną pripučiamą valtį. Pasak jo, tada buvo suimti du asmenys, pastebėti į vandenyną mėtantys kokaino paketus.

C. Parmenteris teigė, kad didžioji dalis tų narkotikų jau buvo surasti, o trečiadienį Naujosios Zelandijos paplūdimyje aptikti paketai atitinka Australijoje išmestų narkotikų apibūdinimą.

Kaip pranešama, paplūdimyje gulėjo 19 stačiakampių mėlynos spalvos paketų su neįprastais simboliais; narkotikų vertė siekia 3 mln. Naujosios Zelandijos dolerių (1,7 mln. eurų), sakė C. Parmenteris.