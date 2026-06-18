 Naujienų agentūros AFP žurnalistai: Kyjivas puolamas raketomis

Naujienų agentūros AFP žurnalistai: Kyjivas puolamas raketomis

2026-06-18 07:07
Jūras Barauskas (AFP)

Ukrainos sostinėje esantys naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė, kad ketvirtadienį paryčiais į Kyjivą skriejo raketos.

Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje / Scanpix nuotr.

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Nuaidėjus pavojaus signalui žurnalistai išgirdo atskrendančios raketos garsą ir du sprogimus, taip pat matė į slėptuves bėgančius žmones.

Kyjivo karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenko patvirtino, kad miestas puolamas raketomis, tačiau apie aukas ar padarytą žalą kol kas nepranešama.

Rusijos ir Ukrainos smūgiai viena kitai jau keletą mėnesių darosi vis intensyvesni ir pareikalauja vis daugiau civilių aukų.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, kuris anksčiau nenoriai rėmė Kyjivą, antradienį per G7 viršūnių susitikimą Prancūzijoje pareiškė, kad Maskva turėtų „susitarti“, ir užsiminė, kad Vašingtonas galėtų vėl įvesti Rusijai sankcijas, kurių taikymas buvo sustabdytas.

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