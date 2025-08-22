Mokytojas įtariamas seksualiniais nusikaltimais prieš 180 vaikų

Policijos duomenimis, įtariamasis daugelį metų viliojo ir vertė vaikus iš Latvijos ir kitų šalių nusirengti prieš internetinę kamerą. Kaltinamasis slapčia filmavo savo aukas ir gamino pornografinę medžiagą.
Policijos pareigūnai sulaikė 1988 metais gimusį vyrą ir atliko keletą kratų. Per jas konfiskuota skaitmeninių laikmenų, kuriose rasta su lytiniu vaikų išnaudojimu susijusios medžiagos.
Atlikusi tyrimą policija nustatė, kad vyras nuo 2016 iki 2024 metų sistemingai internete vykdė seksualinius nusikaltimus prieš vaikus.
Vyras slapta įrašinėjo vaizdo pokalbius su vaikais, per kuriuos jie būdavo įkalbinėjami nusirengti. Tyrimas taip pat atskleidė, kad 2016 ir 2017 metais vyras nevirtualiai viliojo nepilnametes ir naudojosi jomis, kad pagamintų pornografinės medžiagos.
Iš viso policija rado 266 vaizdo įrašus, sukurtus tiesiogiai ar netiesiogiai bendraujant su aukomis.
Policija teigia, kad vyras iki pat sulaikymo dirbo mokytoju. Įtariamasis mokėjo susidraugauti su vaikais ir pelnyti jų pasitikėjimą, kad jie šalia jo jaustųsi saugūs. Vyrą pažinoję žmonės apie jį atsiliepė teigiamai – sakė, kad jis yra įkvepiantis ir paslaugus.
Tyrimo metu nustatyta, kad vyras bandė gauti praktinių patarimų apie vaikų seksualinį išnaudojimą vadinamajame tamsiajame internete (angl. darknet).
Vyras savo namuose įrengė biurą, kuriame praleisdavo ilgas valandas, ieškodamas vaikų internetinėse pokalbių platformose seksualinio išnaudojimo tikslais, tuo pačiu tvirtindamas, kad dirba nuotoliniu būdu iš biuro.
Policija nustatė aukų tapatybes Latvijoje, kad šios, be kita ko, galėtų reikalauti žalos atlyginimo.
Atsižvelgiant į tai, kad smurtautojas turėjo daugiau nei 200 išsaugotų vaizdo įrašų, kuriuose buvo vaizduojamas nepilnamečių išnaudojimas, taip pat ir užsienyje, Latvijos policija apie šį atvejį pranešė Europos policijos institucijai Europolui, prašydama pagalbos nustatant aukas.
Teismas vyrui skyrė kardomąją priemonę suėmimą.
Policija atkreipia dėmesį, kad didelis aukų skaičius šioje byloje rodo didėjančią vaikų saugumo internete problemą, taip pat tai, kad vaikai laisvai bendrauja su nepažįstamais žmonėmis ir nesąmoningai susiduria su lytinio išnaudojimo pavojumi.
Policija teigia, kad seksualinis vaikų išnaudojimas kelia rimtą grėsmę jų fiziniam, psichiniam ir seksualiniam vystymuisi.
