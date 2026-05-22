Mirtinas pavojus ganyklose: karvės sutrypė moterį

Iš pirmo žvilgsnio ramiai besiganančios karvės gali atrodyti nepavojingos, tačiau specialistai įspėja – ganyklose būtina išlikti budriems. Austrijoje savaitgalį karvių ir veršelių banda mirtinai sutrypė pensininkę, o jos vyrą sunkiai sužalojo.
Per kitą incidentą nukentėjo dar vienas žygeivis – jis susilaužė šonkaulius. Tą rytą pasivaikščioti buvo išėjęs ir veterinaras su žmona – jie ėjo netoli kitos žygeivės, vedžiojusios šunį.
„Dalis galvijų pastebėjo šunį ir ėmė artintis mūsų link. Viena karvė mus puolė, tad mudu su žmona atsidūrėme krūmuose. Laimė, nukentėjome nesunkiai“, – pasakojo nukentėjęs žygeivis, veterinaras Berndas Hradecky'is.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Praėjus vos penkiolikai minučių tame pačiame take įvyko trečiasis, tragiškiausias antpuolis. Karvės užpuolė pensininkų porą – 67-erių moteris buvo mirtinai sutrypta, o jos vyras sunkiai sužeistas išgabentas į ligoninę. Šiuo metu policija aiškinasi, kas galėjo išprovokuoti tokį netikėtą ir agresyvų galvijų elgesį.
„Nebuvo jokios priežasties pulti. Tie senjorai neturėjo su savimi šuns ir buvo paprasti žygeiviai, tad nesuprantama, kodėl buvo užpulti“, – teigė policijos vado pavaduotojas Jakobas Ebneras.
Teigiama, jog yra tikimybė esą karvės dėl savisaugos instinkto net žmones be šuns palaikė grėsme.
„Nustebino gyvūnų spontaniškumas ir galia. Tikrai nėra šansų apsiginti nuo jų, tad tai sukrečianti patirtis“, – neslėpė B. Hradecky'is.
Po išpuolių, vis dar neaišku, ar žygių takas bus uždarytas. Turizmo asociacija ir ūkininkai, kuriems priklauso pusšimtis karvių, tarsis, ko imtis.
(be temos)