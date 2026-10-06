„Mirties vakcina“ išguldė šimtus augintinių

Nelaimės mastas paaiškėjo, kai augintinių šeimininkai internete ėmė burtis į grupes, mėgindami išsiaiškinti šio „maro“ priežastis. Daugelio jų teigimu, vakciną naudojusios laboratorijos trukdė aiškintis tiesą ir atsisakė tirti gyvūnų nugaišimo priežastis. Kai kurio klinikos, be šeimininkų leidimo, skubėdavo kremuoti gyvūnų kūnus.
Šunų šeimininkai pasakojo, kad visais atvejais gyvūnai buvo paskiepyti ta pačia vakcina – „Multikan-8“. Praėjus porai dienų po skiepijimo, gyvūnai patirdavo kankinančią agoniją – traukulius ir vidinį kraujavimą. Po 2–3 kančios dienų visi jie nugaišo.
Prokurorams pradėjus tyrimą, paaiškėjo, kad gyvūnams leistas preparatas buvo platinamas su suklastotais dokumentais, o jame – šunims pražūtingas virusas.
Vakcinos platintojas „Vetbiochim“ atšaukė preparatą iš rinkos ir teisinosi, neva bloga buvo tik viena partija, sugadinta pažeidus saugojimo taisykles.
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