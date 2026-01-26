Mineapolyje – protestai prieš nežmoniškais vadinamus ICE agentus

Vis daugiau kritiškų žvilgsnių krypsta į JAV prezidento Donaldo Trumpo agresyvią deportacijos kampaniją, dėl kurios demonstrantai išėjo į šio Vidurio Vakarų miesto gatves.
„Manau, kad tai buvo visiškai beprasmiška, tai buvo žmogžudystė“, – sakė jauna moteris, nenorėjusi skelbti savo pavardės.
Federaliniai agentai nušovė 37-erių intensyviosios terapijos slaugytoją Alexą Pretti, tvirtindami, kad šeštadienį per konfrontaciją jis ketino juos sužaloti.
Tačiau socialiniuose tinkluose plačiai paplitusiame ir JAV žiniasklaidos patvirtintame vaizdo įraše matyti, kad A. Pretti niekada neišsitraukė ginklo, o agentai į jį šovė praėjus vos kelioms sekundėms po to, kai jam į veidą buvo papurkšta cheminių dirgiklių ir jis buvo parblokštas ant žemės.
„Manau, kad tai, kaip vyriausybė pasitelkia ICE (Imigracijos ir muitinės tarnybą), kad išvežtų mūsų kaimynus ir išskirtų šeimas, yra visiškai nežmoniška. Ir jei mes jų neužtarsime, kiti žmonės to nepadarys“, – pridūrė ji sekmadienį vykusio protesto metu.
A. Pretti buvo nužudytas nepraėjus nė trims savaitėms po to, kai ICE agentas nušovė kitą Mineapolio gyventoją Renee Good (Renė Gud) – vos už pusantro kilometro esančioje gatvėje.
D. Trumpas ir jo pareigūnai greitai stojo ginti šūvius paleidusį pareigūną, kuris nebuvo nei nušalintas nuo pareigų, nei sulaukė kaltinimų.
„Čia Amerika“
73-ejų į pensiją išėjusi statybininkė Coleen Fitzgerald į protestą atvyko vilkėdama klouno kostiumą ir užsidėjusi įvairiaspalvį peruką, taip pašiepdama D. Trumpo administraciją.
„Pas mus pradėjo lankytis ICE žmonės, jie eina į mūsų restoranus, eina į žmonių namus ir juos išsiveža“, – sakė ji naujienų agentūrai AFP.
„Mes negalime taip gyventi. Čia Amerika. Turėtume būti laisvi, o jie bando tai atimti“, – teigė ji.
C. Fitzgerald laikė savadarbį plakatą su užrašu „Samdai klounus, tikėkis cirko“, o fone demonstrantai skandavo „Mūsų gatvės“ ir „ICE lauk dabar“.
Tūkstančiai federalinių imigracijos agentų jau kelias savaites dislokuoti Mineapolyje, pasirodžius žiniasklaidos pranešimams apie tariamą Somalio imigrantų sukčiavimą, kuriais pasinaudojo D. Trumpas.
Šiame demokratų vadovaujamame mieste yra viena didžiausių Somalio imigrantų bendruomenių Jungtinėse Valstijose.
Sekmadienį A. Pretti nužudymo vieta buvo aptverta geltona įspėjamąja juosta, kitoje kelio pusėje stovėjo policijos automobiliai.
Prie netoli šaudymo vietos įrengto improvizuoto memorialo po eitynių susirinkę demonstrantai dėjo gėles ir žvakes.
Kepurėmis ir paltais vilkintys vietos gyventojai būriavosi aplink gėlių jūrą. Kai kurie klūpojo nepaisydami apledėjusios žemės ir iki 20 laipsnių šalčio pagal Celsijų nukritusios temperatūros.
„Nustokite mus žudyti“, „Gana yra gana. ICE lauk“ ir „Alexas turėtų būti čia“ – tokie šūkiai buvo užrašyti aplink vietą iškabintuose plakatuose.
