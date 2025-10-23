Mergaitės pagrobimu įtariamas vokietis priverstas gyventi palapinėje

Christianas Brueckneris 2020 m. buvo įvardytas įtariamuoju „Maddie“ byloje, tačiau kaltinimai jam taip ir nebuvo pareikšti, o šių metų rugsėjo 17 d. jis buvo paleistas iš Vokietijos kalėjimo, atlikęs bausmę dėl atskirų kaltinimų išžaginimu.
Pasak žurnalo „Der Spiegel“, dabar Ch. Brueckneris nakvoja palapinėje šiaurinio Kylio miesto parke, o du policijos pareigūnai jį nuolat saugo nuo „galimų visuomenės išpuolių“.
Paleistas iš kalėjimo Ch. Brueckneris buvo nuvežtas į pusiaukelės namus Noimiunsteryje, teigė žurnalas. Tačiau vietos gyventojai, sužinoję, kad jis ten gyvena, „žodžiais jį įžeidinėjo ir jam grasino“, todėl po devynių dienų jis buvo priverstas išvykti su policijos palyda.
Tada jis nuvyko į Braunšveigą, kur bandė pasikalbėti su prokurorais, kaltinančiais jį M. McCann pagrobimu, tačiau buvo išprašytas, sakoma straipsnyje.
Vėliau Ch. Brueckneris nuvažiavo į Kylį, kur įsikūrę jo advokatai, ir apsistojo keliuose pigiuose viešbučiuose, bet ir iš ten buvo išvarytas, kai žmonės jį atpažino.
2007 m. gegužę Portugalijos Praia da Luso mieste tuomet trejų metų Madeleine dingo iš šeimos atostogų apartamentų, kai jos tėvai vakarieniavo netoliese esančiame tapas bare. Nepaisant didžiulės tarptautinės paieškos ir pasaulinės žiniasklaidos dėmesio, jos pėdsakų iki šiol nerasta, o kaltinimai dėl jos dingimo niekam nepareikšti.
Vokietijos prokurorai 2020 m. paskelbė sensacingą pranešimą, kuriame pagrindiniu įtariamuoju įvardijo Ch. Bruecknerį, kuris, kaip žinoma, tuo metu su pertraukomis gyveno toje vietovėje.
Jie teigė, kad turi „konkrečių įrodymų“, tačiau jų nepakanka apkaltinamajam nuosprendžiui priimti, todėl susilaikė nuo kaltinimų jam dėl Maddie nužudymo.
Ch. Brueckneris anksčiau yra nuteistas už virtinę nusikaltimų, įskaitant vagystes, prekybą narkotikais, užpuolimą, vaikų pornografiją, smurtą prieš vaikus ir išžaginimą.
