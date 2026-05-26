 Meksikoje sulaikytas JAV ieškomas narkobarono „El Chapo“ sūnėnas

Meksikoje sulaikytas JAV ieškomas narkobarono „El Chapo“ sūnėnas

2026-05-26 21:23
BNS inf.

Meksikos saugumo pajėgos pasienio Sonoros valstijoje sulaikė JAV ieškomą narkobarono Joaquino Guzmano (Choakino Gusmano), pravarde „El Chapo“, sūnėną, antradienį pranešė pareigūnai.

Meksikos policija
Meksikos policija / Scanpix nuotr.

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Saugumo sekretorius Omaras Garcia Harfuchas (Omaras Garsija Harfučas) socialiniame tinkle „X“ nurodė, kad įtariamasis yra „El Chapo“, buvusio kartelio lyderio, atliekančio laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę JAV kalėjime, sūnėnas.

Jis pridūrė, kad sūnėno taip pat ieško Jungtinės Valstijos.

Nors pareigūnai įtariamąjį įvardijo tik kaip Isai „N“, Meksikos žiniasklaida skelbia, kad tai – Isai Martinezas Zepeda (Isajus Martinesas Zepeda).

Saugumo sekretoriaus atstovas spaudai naujienų agentūrai AFP sakė neturintis daugiau informacijos apie Meksikos žiniasklaidos pranešimus, kad įtariamasis buvo sulaikytas 2008 metais su didelio kalibro ginklais. Kol kas neaišku, kada jis išėjo į laisvę.

„El Chapo“ buvo ekstraduotas 2017 metais po to, kai du kartus pabėgo iš Meksikos kalėjimų. Jis įkalintas griežčiausio saugumo kalėjime Kolorado valstijoje dėl daugybės kaltinimų, įskaitant prekybą narkotikais ir pinigų plovimą.

Du „El Chapo“ sūnūs taip pat įkalinti Jungtinėse Valstijose dėl kaltinimų prekyba narkotikais.

Šiame straipsnyje:
Meksika
Omaras Garcia Harfuchas
narkobaronas
El Chapo sūnėnas

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