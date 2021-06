Maskvos meras: beveik 90 proc. užsikrėtimo atvejų mieste siejami su „Delta“ atmaina

„Naujausi duomenys rodo, jog 89,3 proc. COVID-19 sergančių asmenų yra užsikrėtę mutavusiu, vadinamosios „Delta“ atmainos koronavirusu“, – Rusijos televizijai sakė S. Sobianinas, Maskvai patvirtinus rekordiškai daug naujų COVID-19 atvejų.

Rusijoje per pastarąją parą iš viso nustatyti 17 262 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai – daugiausiai nuo vasario pradžios, taip pat mirė 453 anksčiau užsikrėtę žmonės, rodo penktadienį paskelbti kovą su epidemija koordinuojančio operatyvinio štabo duomenys.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 14 057 naujus užsikrėtimo atvejus ir 416 pacientų mirtį.

Maskvoje, kuri nuo pat koronaviruso epidemijos Rusijoje pradžios yra labiausiai jos paveiktas šalies regionas, per pastarąją parą nustatyti 9 056 nauji COVID-19 atvejai ir mirė 78 užsikrėtę žmonės. Šis naujų koronavirusinės infekcijos atvejų skaičius sostinėje yra visų didžiausias nuo pandemijos pradžios.

Nuo pandemijos pradžios Rusijoje nustatyti iš viso 5 281 309 COVID-19 atvejai, 128 445 užsikrėtusieji mirė. Persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 4 850 659 pacientai, iš jų 10 954 – per praėjusią parą.

Ribojimai sostinėje

Maskvos meras S. Sobianinas penktadienį paskelbė, kad sostinėje dėl smarkiai padidėjusio sergamumo sostinėje uždaroma Europos futbolo čempionato aistruolių zona, taip pat uždraudžiami daugiau kaip 1 000 žmonių sambūriai.

„Nenoriu to imtis, bet privalome“, – savo tinklalapyje parašė S. Sobianinas, per kelias dienas mieste per parą registruojamų COVID-19 atvejų skaičiui beveik patrigubėjus.

„Nuo šiandien masinius renginius apribosime iki daugiausiai 1 000 žmonių“, – pridūrė jis.

„Laikinai stabdome visus masinius pramoginius renginius, taip pat turėsime uždaryti šokių sales ir aistruolių zonas“, – rašė S. Sobianinas, turėdamas galvoje šalie Lužnikų stadiono Maskvoje įrengtą zoną Europos čempionato gerbėjams.

Ketvirtadienį meras nurodė, kad 12 mln. gyventojų turinčioje Maskvoje per kelias dienas koronavirusinės infekcijos atvejų paros prieaugis padidėjo nuo 3 000 iki 7 000, o penktadienį viršijo 9 000.

COVID-19 atvejų skaičiai „trigubėja, stebima milžiniška dinamika, kokios nematėme per ankstesnes bangas“, per vaizdo konferenciją sakė S. Sobianinas ir pridūrė, kad tai veikiausiai susiję su naujo koronaviruso varianto plitimu.

Trečiadienį Maskvoje buvo paskelbtas visų Maskvos ir Maskvos srities paslaugų sektoriaus darbuotojų privalomas vakcinavimas, o praeitas savaitgalį sostinėje buvo paskelbta „nedarbo savaitė“.

Be to, penktadienį S. Sobianinas iki birželio 29 dienos pratęsė keletą priemonių, apie kurias buvo paskelbta praėjusį savaitgalį. Pavyzdžiui, lieka uždarytos maitinimo įstaigos prekybos centruose, zoologijos sodai, žaidimų aikštelės, taip pat 21–6 val. nedirbs barai ir restoranai.

Sankt Peterburge – griežtesni suvaržymai

Rusijos antrajame pagal dydį mieste Sankt Peterburge, kur epidemiologinė padėtis yra sunkiausia po Maskvos, rengiamos septynerios 2020 metų Europos futbolo čempionato varžybos, įskaitant ketvirtfinalį. Dėl šios priežasties mieste artimiausiu metu turėtų apsilankyti tūkstančiai futbolo sirgalių.

Pirmadienį Sankt Peterburgo valdžia irgi paskelbė apie griežtesnius apribojimus: be kita ko, buvo uždrausta prekiauti maistu sirgalių zonose.

Rusijoje sergamumo lygis auga valdžiai sunkiai sekantis įtikinti piliečius imunizuotis, nors gruodį prasidėjo masinė nemokamo skiepijimo kampanija, patvirtinus keturias šalyje sukurtas vakcinas – „Sputnik V“, „EpiVacCorona“, „CoviVac“ ir viena doze suleidžiamą „Sputnik Light“.

Nuo gruodžio tik 19 mln. iš 146 mln. Rusijos gyventojų buvo suleista bent viena vakcinos dozė, remiantis informacija iš vietos šaltinių ir žiniasklaidos pranešimų renkančioje svetainėje „Gogov“. Vyriausybė informaciją apie skiepijimo tempus atnaujina nereguliariai.

Maskvoje iš 12 mln. gyventojų pasiskiepijo tik 1,8 milijono.

Rusijoje mirties atvejų ketvirtadienį išaugus iki 127 992, šalis aplenkė Jungtinę Karalystę kaip Europos valstybė, kur COVID-19 pareikalavo daugiausiai aukų.

Tačiau statistikos agentūra „Rosstat“, naudojanti platesnį su COVID-19 susijusios mirties klinikinį apibrėžimą, paskaičiavo, kad Rusijoje nuo koronaviruso mirė jau mažiausiai 270 tūkst. žmonių.